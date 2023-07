Calciomercato Roma, doppietta Pinto: fuori uno

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha messo la doppietta nel mirino. Novità in vista intorno alle manovre del dirigente portoghese: fuori un obiettivo dai radar giallorossi.

La telenovela legata all’ingaggio di Davide Frattesi ha trovato l’epilogo nelle scorse ore. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma lascerà il Sassuolo per firmare con l’Inter di Inzaghi e Marotta. Ora Tiago Pinto sembra pronto a consolarsi con la doppietta a centrocampo per soddisfare le richieste di José Mourinho. Diversi i nomi sul taccuino del manager portoghese, ecco chi scende e chi sale in vista delle prossime giornate di calciomercato estivo.

Il nome di Davide Frattesi ha animato le ultime sessioni di calciomercato in Serie A. Il centrocampista ex giallorosso è ad un passo dalla firma con l’Inter, che ha trovato l’accordo economico con il Sassuolo. Operazione che oscilla sui 33 milioni di euro e alla Roma andranno quasi 10 milioni grazie alla clausola sulla rivendita del centrocampista da parte degli emiliani. Ora Tiago Pinto è pronto a piazzare altri colpi per il centrocampo della Roma e sta lavorando su più tavoli per accontentare mister José Mourinho. Sono tre le piste più calde sulla lista dei desideri della coppia portoghese, con un possibile cambio di rotta imminente a centrocampo.

Calciomercato Roma, bis Pinto a centrocampo: McTominay fuori dai radar giallorossi

A parlare delle possibili mosse di Tiago Pinto per il centrocampo giallorosso è stato il giornalista Jacopo Mirabella. Individuata la doppietta a centrocampo per la Roma, con un nome che sembra perdere quota dalla Premier League. Il cronista di Radio Romanista è intervenuto ai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it .

Mirabella non chiude per il colpo Kamada a parametro zero. Sul giapponese: “Kamada può essere preso perché è un affare.” Il giornalista spegne invece la pista McTominay dal Manchester United: “McTominay ci è stato smentito come nome, mentre Sabitzer piace.” Sull’austriaco del Bayern Monaco: “Sabitzer, per continuità, ha giocato ovunque meno che da portiere e difensore centrale. L’ingaggio può essere un problema, ma ha bisogno di trovare minutaggio e la Roma ha un certo appeal dopo le due finali europee giocate.”