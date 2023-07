Dal Milan alla Roma, scippo Morata: contratto triennale

Calciomercato, la Roma e il Milan hanno messo nel mirino Alvaro Morata per rafforzare il settore offensivo. C’è l’offerta che può far saltare il banco, pronto un triennale.

La prossima stagione della Serie A ha preso corpo nelle scorse ore. Quest’oggi infatti è stato svelato il nuovo calendario della massima serie italiana, la Roma affronterà il Milan come primo big match della stagione, alla terza giornata di campionato. Le due squadre sono a caccia di rinforzi in attacco ed il nome di Alvaro Morata è stato accostato ad entrambi i club italiani. Ora spunta l’offerta che può cambiare totalmente il destino del centravanti spagnolo, pronto un contratto da tre anni.

Roma e Milan si scontreranno in campo alla terza giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico. Sarà il primo big match della stagione per le due squadre, che in questi giorni continuano a duellare sul fronte del calciomercato. Entrambe le squadre erano sulle tracce di Davide Frattesi, promesso sposo dell’Inter dopo l’accordo con il Sassuolo per la società nerazzurra. Altri nomi sui taccuini delle due squadre italiane sono quelli di due attaccanti, pronti a tornare nel campionato italiano. Parliamo di Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham ed Alvaro Morata, al passo d’addio con l’Atletico Madrid.

Calciomercato, concorrenza per Roma e Milan, gli arabi su Morata: pronto il contratto triennale

Riflettori puntati sull’attaccante spagnolo, conteso tra le due squadre italiane per il ritorno in Serie A dopo un anno in Liga con l’Atletico Madrid. Il futuro di Alvaro Morata può conoscere però una svolta imminente, con le sirene dell’Arabia Saudita che tornano a squillare forte per il centravanti ex Juventus.

Secondo quanto evidenziato dal sito Footmercato.net, c’è un club arabo pronto a piombare sull’attaccante classe ’92. Parliamo dell’ Al Ettifaq che si è assicurata già le prestazioni di Steven Gerrard per la panchina. Anche Morata è finito nel mirino del club arabo, pronto ad offrirgli un contratto triennale. Le enormi disponibilità economiche del campionato saudita fanno tremare la Serie A, ora la palla passa all’attaccante spagnolo in vista dei prossimi giorni.