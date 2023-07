Calciomercato Roma, incontro con Pinto: c’è la prima offerta

Calciomercato Roma, c’è stato l’incontro con Tiago Pinto e la prima offerta presentata sul tavolo. Ecco i dettagli circa la formula, può arrivare l’attesa fumata bianca.

Sono giornate decisive per il calciomercato estivo della Roma, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Poco fa la squadra giallorossa ha ufficializzato il terzo colpo in entrata per la prossima stagione. Diego Llorente torna a Trigoria dopo l’accordo con il Leeds per il prestito secco del centrale difensivo spagnolo. Nel frattempo dall’estero rilanciano un incontro già avvenuto tra Tiago Pinto ed il vicepresidente del club che segue con interesse un esubero della rosa giallorossa.

Tiago Pinto è entrato in una nuova fase cruciale per il calciomercato estivo della Roma. Il dirigente portoghese si conferma tra i profili più attivi della Serie A e, dopo aver chiuso due colpi a parametro zero, ha ufficializzato il ritorno a Trigoria di Diego Llorente. Il difensore spagnolo torna in prestito secco dal Leeds e rappresenta il terzo innesto in vista della prossima stagione della Roma. Prima dell’ingaggio dell’ex Real Madrid, Tiago Pinto si è concentrato completamente sul fronte delle cessioni. Partendo da Tahirovic, fino ad arrivare a Carles Perez il portoghese ha sfiorato il traguardo dei 30 milioni di plusvalenze da presentare alla UEFA prima di luglio, ed ora possono arrivare nuovi addii.

Calciomercato Roma, il Galatasaray incontra Pinto: prima offerta per Shomurodov

Fronte delle cessioni che può tornare caldo intorno al nome di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è tornato alla Roma dopo la seconda metà di stagione passata allo Spezia. Ritorno che può essere solo di passaggio, ora che è finito nel mirino dei turchi del Galatasaray.

Secondo quanto evidenziato dal sito turco Fotomac.com.tr, il vice presidente del Galatasaray – Erden Timur – ha già incontrato Tiago Pinto per discutere dell’attaccante uzbeko. I rapporti con il club turco sono ottimi per la Roma, certificati dall’operazione Nicolò Zaniolo, che ha raggiunto la Turchia lo scorso mese di febbraio. I turchi avrebbero presentato la prima offerta per il passaggio dell’attaccante nella Super Lig, offerta basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto. La fumata bianca per la nuova cessione in casa Roma può arrivare a stretto giro di posta.