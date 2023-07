Calciomercato Roma, scambio saltato: bomber rifiutato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole regalare un nuovo bomber a José Mourinho in vista della prossima stagione. Lo scambio è saltato con il secco rifiuto da parte del club.

Tiago Pinto getta le basi per la prossima stagione della Roma, la terza a guida José Mourinho per i giallorossi. Lo Special One torna oggi nella Capitale e da lunedì partirà la nuova annata in quel di Trigoria. Definito il terzo colpo ufficiale in entrata, ora continua la caccia al terminale offensivo. Occhio allo scambio saltato, la carta del bomber di ritorno è stata rifiutata dal club.

La Roma ha messo a segno il terzo colpo in entrata in vista della prossima stagione. Annunciato nelle scorse ore il ritorno di Diego Llorente in giallorosso dopo la seconda metà della scorsa stagione vissuta a Trigoria. Il difensore spagnolo torna in prestito secco dal Leeds, l’ennesima fumata bianca che è arrivata dall’Inghilterra per Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il mercato d’oltremanica e continua a seguire la pista che punta ad un nuovo ritorno in giallorosso, stavolta per colmare il vuoto in attacco per José Mourinho.

Calciomercato Roma, il West Ham rifiuta lo scambio con il Milan per Scamacca

Riflettori puntati sul nome di Gianluca Scamacca, reduce dal primo anno in Premier League con la maglia del West Ham. L’ex Sassuolo, cresciuto nelle giovanili giallorosse, può ritrovare la Serie A dopo un anno in Inghilterra e continua ad essere seguito oltre che dalla Roma anche dal Milan di Stefano Pioli.

La squadra rossonera ha tentato di imbastire uno scambio offensivo con il club londinese. Il Milan avrebbe messo sul piatto il cartellino di Divock Origi, arrivato a Milanello lo scorso anno dopo la scadenza di contratto con il Liverpool. Il centravanti belga è però stato rifiutato dal West Ham, secondo quanto rilancia il giornalista Daniele Longo in queste ore. Gli Hammers avrebbero rifiutato la possibilità di scambio dei bomber, lanciando un nuovo assist in entrata per Tiago Pinto. Dopo aver sistemato il pacchetto arretrato la priorità del portoghese sembra essere quella di regalare un nuovo bomber al connazionale sulla panchina della Roma.