Calciomercato Roma, niente rinnovo: prima offerta respinta

Calciomercato Roma, tra nuovi innesti e future cessioni Tiago Pinto è alle prese anche col tema dei rinnovi. La prima offerta è stata respinta: parti al lavoro per la firma.

Domani la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di José Mourinho. Il tecnico portoghese è tornato ieri in Italia ed attende nuovi sviluppi dal calciomercato estivo dei giallorossi. Nelle scorse settimane lo Special One aveva incontrato a Londra il connazionale Tiago Pinto, che tra nuovi acquisti e future cessioni deve sciogliere i nodi anche intorno alla situazione rinnovi di contratto. Non solo il futuro di Paulo Dybala si deciderà nelle prossime settimane.

Tiago Pinto sta gettando le basi per la costruzione della Roma del futuro da settimane. Dopo aver messo a segno due colpi a parametro zero ieri è arrivata l’ufficialità del ritorno di Diego Llorente in giallorosso. Il difensore spagnolo torna alla Roma in prestito secco dal Leeds, con cui si continua a lavorare per l’ingaggio del terzino Rasmus Kristensen. In uscita si attendono novità intorno ai tanti esuberi presenti in rosa, il primo indiziato all’addio è Eldor Shomurodov, tornato dopo il prestito dallo Spezia. Ma tiene banco anche la questione rinnovi contrattuali, non solo per quel che riguarda il futuro di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, rinnovo Bove: prima offerta respinta

Il dirigente giallorosso è stato finora tra i profili più attivi della Serie A, sul fronte delle cessioni e dei nuovi acquisti. Ma sono giornate cruciali anche in tema di rinnovi contrattuali, in attesa di novità intorno alla firma di Paulo Dybala c’è stata la prima offerta per il prolungamento contrattuale di Edoardo Bove.

Il centrocampista classe 2002 è stato una delle rivelazioni della stagione della Roma. Definito da José Mourinho “cane malato”, l’ex Primavera è stato accostato a più riprese al Sassuolo in Serie A. La corte del club emiliano non ha avuto esito, con la Roma che sta lavorando invece al rinnovo contrattuale del giovane calciatore. La prima offerta del club giallorosso, come riferisce su Twittter il giornalista Filippo Biafora, è stata però rispedita al mittente. La Roma avrebbe proposto un ingaggio da 500mila euro a stagione, le parti continuano a trattare per ritoccare le cifre al rialzo.