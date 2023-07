Sprint Dybala: messaggio ai tifosi della Roma e addio clausola

Calciomercato Roma, Paulo Dybala torna a Trigoria e si accendono i riflettori sul suo futuro. Sprint per il rinnovo e addio clausola: ecco le prossime tappe per blindare la ‘Joya’.

Ieri è tornato a Roma José Mourinho, il tecnico portoghese è sbarcato a Ciampino e non si è sottratto alle domande dei cronisti presenti all’aeroporto della Capitale. Nelle prossime ore tornerà anche Paulo Dybala, autentico trascinatore e protagonista della scorsa stagione, la prima in giallorosso per l’ex Juventus. La ‘Joya’ mette il turbo in vista della ripartenza in casa Roma, con il messaggio che scatena i tifosi romanisti e non solo.

L’attaccante argentino ha lanciato un chiaro messaggio sui social network in vista dell’imminente raduno della Roma: “Non vedo l’ora di tornare!”. Paulo Dybala ha così scritto su Threads, aprendo le porte all’appuntamento con José Mourinho a Trigoria, previsto domattina. Il numero 21 giallorosso è stato protagonista nella giornata di ieri nel Gran Premio di Gran Bretagna. Dybala ha assistito alle prove dal box della Ferrari, prima di autografare il trofeo “Pole position award” vinto da Verstappen. Dai palcoscenici di Formula 1 al ritorno a Roma torna di stretta attualità il futuro del calciatore argentino, ancora da sciogliere il nodo legato alla clausola d’uscita che continua a fare gola a diversi club in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Dybala torna a Trigoria: obiettivo rinnovo e addio clausola

Paulo Dybala ha trascinato la Roma la scorsa stagione con un bottino di 18 gol messi a referto dall’argentino. L’obiettivo della ‘Joya’ è quello di migliorare il proprio score e vivere una nuova annata da protagonista con i colori giallorossi. Domattina inizia la nuova stagione con il ritiro di Trigoria, mentre si accendono i riflettori sul futuro del numero 21 in casa Roma.

La clausola d’uscita dell’argentino continua a tenere col fiato sospeso la piazza giallorossa. Le sirene del Chelsea si sono fatte sotto negli ultimi giorni, col connazionale Pochettino in panchina che sembra averlo messo in cima alla lista dei desideri. Ecco perché, secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, l’obiettivo della Roma è di limare gli ultimi dettagli economici per arrivare al rinnovo con adeguamento salariale della ‘Joya’. Firma che cancellerebbe la ormai famosa clausola d’addio.