Mourinho show a Ciampino, da Dybala a Morata: l’annuncio sul mercato

Bentornato Josè Mourinho, lo Special One è sbarcato da pochi minuti a Roma. Circondato dai cronisti all’aeroporto di Ciampino il tecnico portoghese ha risposto alle tante domande degli addetti ai lavori. Dal futuro di Paulo Dybala alla suggestione Alvaro Morata, senza dimenticare le vicende arbitrali che lo vedono squalificato in Italia. Spunta anche la domanda sull’incontro con Dan Friedkin in Portogallo con vista sul possibile rinnovo dello Special One.

Sul futuro di Paulo Dybala: “Ho parlato con Paulo come parlo con tutti, del contratto non so niente”. Sui possibili contatti con Alvaro Morata: “Parlo solo con i miei giocatori.“

Lo Special One ha poi confermato come, per ridurre la squalifica sul ‘caso’ Chiffi, i vertici arbitrali abbiano richiesto le scuse pubbliche del portoghese. Sulle motivazioni della squalifica: “Non sono sorpreso. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l’aria condizionata.” Sul ritiro estivo in Portogallo e le condizioni meteo: “Non è così caldo come qui.” Su Frattesi all’Inter il tecnico della Roma non si dichiara dispiaciuto, e sul mercato finora: “Non sto pensando al mercato, io sono un uomo di campo, uomo di lavoro.” Nessuna risposta invece sul possibile incontro con Friedkin in Portogallo, l’allenatore giallorosso si è limitato a salutare gli addetti ai lavori.