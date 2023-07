Morata innesca il domino: Lukaku e Vlahovic nel mirino

Calciomercato, il futuro di Alvaro Morata innesca un effetto domino da capogiro in attacco. Lo spagnolo è stato accostato a Roma e Milan, coinvolti anche Lukaku e Vlahovic

Il calciomercato estivo coinvolge grandi nomi in attacco, con le manovre delle grandi squadre di Serie A pronte ad entrare nel vivo. Uno dei nomi più caldi, in odore di ritorno nel campionato italiano, è quello di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è stato accostato alla Roma ed al Milan, oltre all’ipotesi Juventus per il ritorno in Serie A dopo un anno in Spagna. Il futuro dell’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una svolta clamorosa in attacco, che coinvolge due tra i protagonisti del calciomercato estivo per i club italiani.

Il profilo di Alvaro Morata è seguito anche dai club arabi, pronti a soddisfare le richieste economiche dei Colchoneros per un nuovo ‘scippo’ al calcio europeo. Ma il classe ’92 è seguito con interesse anche dalla Serie A, con in prima fila la Roma ed il Milan. Entrambe le squadre sono a caccia di rinforzi per il settore offensivo e lo spagnolo fa gola sia a José Mourinho che a Stefano Pioli. Il tecnico della Roma ieri ha smentito contatti diretti con il centravanti iberico, ma la suggestione Morata non si è spenta in casa giallorossa. Al pari di Gianluca Scamacca, lo spagnolo è un nome d’attualità per il settore offensivo del Milan di Stefano Pioli, al quale si aggiunge la concorrenza araba a complicare i piani del club guidato dallo Special One.

Calciomercato, effetto domino Morata: Vlahovic e Lukaku nel mirino di Simeone

In queste ore dalla Spagna rilanciano la possibile cessione di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e non solo. In prima fila viene indicato proprio il Milan di Stefano Pioli, oltre alla pressante corte saudita sul centravanti spagnolo. Ed in caso di addio tra l’ex Juventus ed i Colchoneros, si aprirebbe un nuovo scenario che coinvolge diversi attaccanti protagonisti in Serie A ed in sede di mercato.

Il possibile addio a Morata aprirebbe il casting dell’Atletico Madrid per il nuovo numero 9. Secondo quanto evidenzia il sito spagnolo Elgoldigital.com, sarebbero due i nomi più caldi per la squadra guidata da Diego Simeone. Da un lato Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la stagione con l’Inter. Dall’altro Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus in possibile rotta d’uscita dai bianconeri.