Calciomercato Roma, boom Pinto: ecco il tesoretto per Morata

Calciomercato Roma, sono giorni cruciali nella costruzione della rosa giallorossa per la prossima stagione. Tiago Pinto è a caccia del tesoretto da reinvestire nel centravanti.

Ieri pomeriggio è tornato a Roma il tecnico della squadra giallorossa, José Mourinho. Lo Special One è stato raggiunto dagli addetti ai lavori in quel di Ciampino. I cronisti presenti hanno chiesto diverse informazioni in ottica calciomercato all’allenatore portoghese. Non è mancata la domanda sulla suggestione Alvaro Morata, sul quale Mou ha voluto spegnere le voci su un possibile contatto: “Parlo solo con i miei giocatori.“

Si gettano le basi per la Roma della prossima stagione, la terza a guida José Mourinho per la squadra giallorossa. Lo Special One è tornato ieri dal Portogallo e domani mattina partirà il ritiro a Trigoria in vista della prossima annata. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del terzo colpo in entrata per i giallorossi, con il ritorno di Diego Llorente in prestito secco. Ora le attenzioni di Tiago Pinto si concentreranno sul rinforzo offensivo e nuovi innesti a centrocampo. Nonostante la smentita sui contatti di ieri di José Mourinho il nome di Alvaro Morata sembra essere ancora in cima alla lista dei desideri della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, nuovo tesoretto per Pinto: le cessioni per arrivare a Morata

Oltre alle dichiarazioni di facciata infatti il tecnico della Roma ed il centravanti spagnolo si sarebbero sentiti nei giorni scorsi. Anche Paulo Dybala, molto amico di Alvaro Morata, lo ha contattato per spingere l’ex Juventus a vestire il giallorosso. Ma le richieste economiche dell’Atletico Madrid restano alte.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la pista Morata potrebbe riaccendersi in caso di tesoretto in entrata per la Roma. Tiago Pinto sta lavorando per piazzare diverse cessioni, e potrebbe arrivare un assist per il portoghese anche dall’Arabia Saudita. I tre calciatori che potrebbero finanziare il colpo offensivo sembrano essere Ibanez, Karsdorp e Shomurodov. Inoltre gli arabi hanno messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, per il quale Pinto ha inserito una clausola in caso di rivendita futura dal Galatasaray.