Come Smalling e Abraham: tentazione Mourinho per il rilancio Europeo

Come Abraham e Smalling, il fattore Europa è decisivo per la tentazione giallorossa. Il calciatore può raggiungere Mourinho per il rilancio Europeo.

Parte ufficialmente oggi la nuova stagione della Roma, con il ritiro di Trigoria delle scorse ore. José Mourinho, che è tornato in Italia sabato scorso, ha ritrovato tanti volti noti ed attende i nazionali per la prossima settimana. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre in entrata di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese può tentare un nuovo affondo in Premier League, sull’onda di quanto fatto con Tammy Abraham e Chris Smalling ma non solo.

Questa mattina a Trigoria è partita la nuova stagione della Roma. La squadra giallorossa si è ritrovata nel centro sportivo agli ordini di José Mourinho, mentre il tecnico ha lanciato un segnale chiaro sul futuro di Paulo Dybala. L’unico volto nuovo presente quest’oggi a Trigoria è stato quello di Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Lione. Altro colpo a costo zero è stato Evan Ndicka, che raggiungerà la Roma la prossima settimana insieme al gruppo dei calciatori impegnati in nazionale. Sempre a centrocampo c’è un profilo che potrebbe riaccendersi sul taccuino di Tiago Pinto, pronto a tornare nuovamente a pescare in Premier League.

Calciomercato Roma, McTominay in uscita dallo United: Europa ago della bilancia

Tiago Pinto, dall’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma in poi, ha mostrato di avere una corsia privilegiata con gli affari in Inghilterra. Proprio dal paese britannico rilanciano in queste ore i giallorossi sulla pista Scott McTominay, in uscita dal Manchester United.

Come evidenziato dal sito britannico Dailyrecord.co.uk, il centrocampista naturalizzato scozzese può lasciare definitivamente i Red Devils. Fondamentale nel futuro del calciatore classe ’96 è la tentazione Europea, il centrocampista vuole trovare minutaggio in stagione per non perdere il posto nella Scozia di Clarke. La voglia di Europeo potrebbe aprire le porte alla cessione del calciatore, seguito in Premier League anche da Newcastle, West Ham ed il Brighton di De Zerbi. Tutte e tre le squadre inglesi possono offrire la finestra europea in vista della prossima stagione, concorrenza in aumento per Tiago Pinto nella corsa allo scozzese.