Dalla Roma al Milan, indizio clamoroso: maglia già pronta

Calciomercato, avviso ai naviganti che coinvolge la Roma e il Milan. Le due squadre italiane devono fare i conti con il muro alzato nella corsa al ritorno in Serie A, e spunta l’indizio sul futuro

La stagione della Roma è ripartita ufficialmente questa mattina a Trigoria. In attesa dei calciatori che hanno avuto impegni con le nazionali, che si aggregheranno al resto del gruppo la prossima settimana, José Mourinho ritrova tanti volti tra i protagonisti della scorsa stagione. Nel frattempo insiste un intreccio di calciomercato con il Milan di Stefano Pioli e dall’Inghilterra filtra un importante indizio che coinvolge sia la squadra giallorossa che quella rossonera: la nuova maglia è già pronta.

Non mancano duelli di mercato con il Milan in questa finestra estiva in casa Roma. Sia i giallorossi che la squadra guidata da Stefano Pioli erano sulle tracce di Davide Frattesi, finito poi a Milano ma sulla sponda nerazzurra. Altri nomi accendono il duello tra le due squadre in Serie A, specialmente per quel che riguarda il settore d’attacco dei due club. Uno dei nomi più caldi è quello di Alvaro Morata, che sembra pronto a tornare a giocare in Italia dopo un anno all’Atletico Madrid. E c’è un altro attaccante che starebbe premendo per il ritorno in Serie A dopo un solo anno all’estero: parliamo dell’ex Sassuolo, Gianluca Scamacca.

Calciomercato, Roma e Milan avvisate: il West Ham non concede sconti per Scamacca

L’attaccante classe ’99, cresciuto nelle giovanili della Roma, starebbe premendo per tornare in giallorosso il prossimo anno. La squadra di José Mourinho è a caccia di un nuovo bomber dopo il lungo infortunio occorso a Tammy Abraham e l’ex Sassuolo continua ad essere un profilo di moda sul taccuino di Tiago Pinto.

Ma il club inglese sembra avere le idee chiare intorno al futuro di Scamacca. Secondo quanto riporta il sito Evening Standard, il West Ham non ha intenzione di concedere alcuno sconto in caso di cessione del centravanti italiano, pagato 36 milioni di euro (più sei di bonus) dodici mesi fa dal Sassuolo. Inoltre gli Hammers dovrebbero convocarlo per la prima amichevole del club questa sera. Amichevole in cui verrà svelata la nuova maglia dei londinesi e che potrebbe essere vestita anche da Scamacca.