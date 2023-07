Calciomercato Roma, triplo addio e nuova plusvalenza in Serie A

Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia dell’ennesima plusvalenza. Il calciatore è stato offerto in Serie A: ecco cosa manca per la fumata bianca.

Sono giornate decisive per la costruzione della rosa della Roma in vista della prossima stagione, la terza a guida José Mourinho. La squadra giallorossa si è radunata dalla mattinata di ieri a Trigoria, dove sono iniziati i primi allenamenti sotto lo sguardo vigile dello Special One. Il tecnico portoghese attende con ansia novità dal calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita possono cambiare ancora tanti tasselli nel puzzle giallorosso in vista della prossima stagione.

Ieri ha preso il via il ritiro della Roma nel centro sportivo di Trigoria. L’unico volto nuovo è rappresentato dal centrocampista Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione. Il secondo rinforzo, sempre a costo zero, è Evan Ndicka per la difesa. Il centrale mancino ex Eintracht Francoforte raggiungerà il resto della squadra la prossima settimana, insieme ai calciatori che sono scesi in campo con le proprie nazionali. In attesa di avere il gruppo al completo José Mourinho attende novità importanti dal connazionale Tiago Pinto. L’ex Benfica ha definito ufficialmente il ritorno in prestito di Diego Llorente dal Leeds e potrebbe tornare a caccia di nuove plusvalenze.

Calciomercato Roma, Solbakken offerto al Bologna: ostacolo economico per la firma

Il mese di giugno è stato intenso per l’agenda di Tiago Pinto, che dopo aver ufficializzato i due colpi a parametro zero, si è concentrato sul tema delle cessioni. Il portoghese è stato abile a sfiorare il tetto dei 30 milioni di plusvalenze, per rientrare nei paletti del settlment agreement con la UEFA. Ed una nuova plusvalenza può materializzarsi in Serie A nelle prossime settimane grazie al triplo addio.

Fari puntati sul norvegese Ola Solbakken. L’esterno offensivo è arrivato alla Roma lo scorso gennaio, anche lui a parametro zero dal Bodo-Glimt. Ora, secondo quanto evidenziato da ‘Il resto del Carlino’, i giallorossi lo avrebbero offerto al Bologna. I felsinei hanno salutato Sansone, Soriano e Kyriakopoulos e sono a caccia di rinforzi. Ma, per arrivare al calciatore scandinavo, ci sarà bisogno dell’uscita di almeno un titolare nella rosa emiliana.