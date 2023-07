Pinto incontra Mourinho e Dybala: arriva la tripla firma

Tiago Pinto torna a Roma con l’agenda fitta di appuntamenti. A partire da José Mourinho, fino ad arrivare a Paulo Dybala, nel mezzo spunta la tripla firma per il dirigente portoghese.

Ieri mattina è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Roma. Nel ritiro di Trigoria si sono rivisti tanti calciatori agli ordini di José Mourinho. Il portoghese, che ha disseminato indizi di mercato sui social, attende il rientro dei nazionali la prossima settimana per avere il gruppo al completo. Intanto nella Capitale sta tornando Tiago Pinto, la cui agenda nei prossimi giorni appare fittissima di appuntamenti in casa giallorossa.

Il responsabile del calciomercato della Roma torna oggi in Italia dopo qualche giorno di pausa in Portogallo. E Tiago Pinto torna nella Capitale con l’agenda fitta di appuntamenti, il primo cruciale sarà con il connazionale José Mourinho. Nelle scorse settimane i due si erano già incontrati in quel di Londra, quando il manager ex Benfica stava cercando di piazzare diverse cessioni per totalizzare le plusvalenze necessarie ai parametri UEFA. In seguito il lusitano incontrerà anche Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala. Tra i due appuntamenti spunta la tripla firma sul rinnovo contrattuale in casa giallorossa.

Tiago Pinto torna a Roma con l’agenda fitta: tra Mourinho e Dybala spunta il triplo rinnovo

Il primo appuntamento in agenda per Tiago Pinto sarà con José Mourinho. L’obiettivo è di pianificare le prossime mosse di mercato della Roma, che è a caccia di rinforzi offensivi ed a centrocampo. Dopo aver studiato le manovre del futuro il dirigente portoghese si concentrerà sul nodo dei rinnovi contrattuali.

La prima firma sul prolungamento di contratto dovrebbe essere quella di Stephan El Shaarawy. Il classe ’92 dovrebbe firmare un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno. In seguito sarà la volta di incontrare gli agenti di due giovani giallorossi, Edoardo Bove e Nicola Zalewski. Per entrambi gli ex Primavera è in arrivo un rinnovo di contratto con adeguamento salariale. L’ultimo appuntamento, ma non meno importante, Tiago Pinto lo avrà con l’agente di Paulo Dybala. L’incontro con Antun potrebbe avvenire prima della fine del mese, quando scadrà la clausola d’uscita dell’attaccante argentino. A riportare la notizia è stato ‘Il Romanista’.