Rescissione e addio Roma: Mourinho decisivo

Il calciomercato della Roma si accende e potrebbero esserci nuove sorprese dietro l’angolo. Sirene estere per un giallorosso, che potrebbe salutare con la rescissione

Questa settimana è ripartita ufficialmente la stagione della Roma. Da lunedì ha avuto il via il raduno di Trigoria agli ordini di José Mourinho, pronto alla sua terza stagione sulla panchina giallorossa. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto per il calciomercato giallorosso, nelle prossime ore si chiuderà ufficialmente il colpo Kristensen in corsia e non solo. Anche sul fronte delle cessioni si attendono novità imminenti.

L’arrivo in giallorosso del danese Rasmus Kristensen può aprire le porte ad un addio sulla corsia di destra. Uno tra Rick Karsdorp e Zeki Celik potrebbe salutare dopo lo sbarco del laterale dal Leeds, anche lui arriva in prestito secco dagli inglesi al pari di Llorente. Ora si attendono novità in entrata in mezzo al campo e per il settore offensivo di José Mourinho. Tiago Pinto deve trovare un nuovo centravanti per lo Special One, cercando di piazzare il colpo il prima possibile per dare modo al tecnico di lavorare sugli schemi offensivi. I due nomi più caldi sono quelli di Morata e Scamacca, ma anche in uscita possono esserci scenari a sorpresa nel futuro immediato.

Calciomercato Roma, sirene turche per Belotti: spunta l’ipotesi rescissione

Sul fronte delle cessioni il primo indiziato all’addio è Eldor Shomurodov, entrato nei radar del Lecce. Ma attenzione anche al futuro di Andrea Belotti, arrivato a parametro zero la scorsa stagione e reduce da una prima annata deludente dal punto di vista realizzativo. La casella delle reti in Serie A è rimasta ferma a zero nell’anno di esordio in giallorosso.

Ora sul futuro dell’ex capitano del Torino suonano le sirene del campionato turco. Come evidenziato da Calciomercato.it, il Trabzonspor è interessato all’attaccante della Roma. Il club turco ha fissato le condizioni, che sarebbero quelle di un colpo gratuito. Dunque la sola ipotesi di fumata bianca prevede la rescissione del Gallo in giallorosso. Inoltre a decidere il suo futuro, oltre allo stesso calciatore, sarà il via libera finale di José Mourinho.