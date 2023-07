Addio Roma, è corsa a tre: scambio in Serie A

L’addio alla Roma appare scontato e la corsa è a tre squadre. Attenzioni rivolte alle manovre in uscita del club giallorosso, spunta l’ipotesi di scambio in Serie A.

Il calciomercato estivo della Roma si accende nella prima settimana della nuova stagione giallorossa. Lunedì la squadra allenata da José Mourinho si è radunata a Trigoria, domani la prima amichevole pre-stagionale, contro il Boreale nel centro sportivo giallorosso. Il tecnico portoghese attende il rientro del gruppo nazionali e novità dal calciomercato estivo targate Tiago Pinto. Il portoghese ha chiuso il quarto colpo in entrata, con l’arrivo in prestito di Rasmus Kristensen e si attendono novità anche in uscita.

Le manovre di Tiago Pinto sono state molteplici fin dalle prime battute di calciomercato estivo. Il dirigente giallorosso è stato ancora una volta tra i protagonisti della Serie A. L’ex Benfica ha prima chiuso due colpi in entrata, con la formula dell’ingaggio a costo zero, poi si è concentrato sul nodo delle cessioni. Per totalizzare i 30 milioni di plusvalenze, utili a rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, il portoghese ha ceduto diversi giovani e due esuberi di rientro dai prestiti. Infine Pinto ha chiuso altri due colpi in entrata senza sborsare risorse per il cartellino: sia Llorente che Kristensen arrivano infatti in prestito secco dal Leeds. Ed ora occhio ai movimenti in uscita in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, tre squadre su Shomurodov: ipotesi scambio col Lecce

Possono essere giornate decisive quelle che attendono Tiago Pinto sul mercato estivo della Roma. Dopo aver sistemato il pacchetto difensivo il portoghese è a caccia di rinforzi di livello a centrocampo ed in attacco, senza perdere di vista il fronte delle cessioni. Tra i primi indiziati all’addio c’è ancora una volta Eldor Shomurodov.

L’attaccante uzbeko è reduce da un non esaltante prestito con lo Spezia. La stagione della squadra ligure si è chiusa con la retrocessione e l’ex Genoa è tornato momentaneamente alla Roma. Il suo nome è in cima alla lista degli esuberi da piazzare e le piste si moltiplicano. Ieri era uscita la suggestione Lecce, ora secondo il ‘Corriere dello Sport’ ci sarebbero altre due squadre pronte a rompere gli indugi per l’uzbeko. Parliamo del Torino e del Girona in Spagna, ma attenzione al possibile scambio con i salentini. In casa Lecce piace alla Roma il centrocampista Hjulmand, la pista per lo scambio può accendersi all’improvviso.