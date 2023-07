Calciomercato Roma, blitz Inter per Morata: stanno già parlando

Intrigo Alvaro Morata, c’è l’incontro con l’Atletico Madrid che può beffare José Mourinho. Il tecnico della Roma deve fare i conti con l’ampia concorrenza.

Possibile svolta sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in cima alla lista dei desideri della Roma di José Mourinho e non solo. Il centravanti è in rotta d’uscita dall’Atletico Madrid e Tiago Pinto ha incontrato l’entourage dell’ex Juventus per porre le basi del colpo in entrata per la Roma. Ma la concorrenza non manca e si fa agguerrita, c’è già stato l’incontro con l’Atletico Madrid per lo scippo ai danni della squadra giallorossa.

La Roma è a caccia del terminale offensivo da regalare a José Mourinho, il tecnico portoghese ha ripreso a lavorare a Trigoria dalla scorsa settimana. Quest’oggi la squadra giallorossa ha accolto il gruppo dei nazionali, in attesa della partenza del ritiro in Portogallo, il tecnico giallorosso attende importanti novità dal calciomercato estivo. Tiago Pinto, che sta lavorando anche sui rinnovi contrattuali, ha incontrato l’agente di Alvaro Morata e si attende il punto di svolta. Svolta che però potrebbe sorridere ad una delle rivali della squadra allenata da José Mourinho, che deve fare i conti con la mossa dell’Inter di Inzaghi e Marotta.

Duello Inter-Roma per Morata: incontro con l’Atletico per i nerazzurri

La squadra nerazzurra vede sempre più lontano il ritorno di Romelu Lukaku alla corte di Simone Inzaghi. L’attaccante belga è vicino al passaggio alla Juventus, ex squadra proprio di Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid è sulla lista dell’Inter, e la società nerazzurra si è già mossa per bruciare la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto.

La coppia portoghese che guida la Roma sta cercando la quadra per arrivare alla fumata bianca con l’attaccante iberico. In parallelo all’incontro tra Pinto e l’entourage di Morata si muovono le manovre offensive dell’Inter. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Matteo Moretto, nelle scorse ore c’è stato l’incontro tra Atletico Madrid e nerazzurri. Lo spagnolo avrebbe già aperto al trasferimento nella sponda nerazzurra di Milano e l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro.