Tra i due litiganti il terzo gode: 10 milioni per il colpo

Tra i due litiganti il terzo gode: la Roma oltre la punta che adesso è l’obiettivo principale cerca anche un centrocampista. L’affare si chiude a 10milioni

Senza dubbio l’attaccante al momento è l’obiettivo principale per la Roma. Anche se c’è da dire che i giallorossi sono leggermente in ritardo. Abraham si è fatto male già da parecchio tempo, e Belotti è il solo in rosa a disposizione di Mourinho. E tra poco più di un mese inizia il campionato.

Sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono dentro il club che non ha la possibilità di affondare il colpo. E Morata e Scamacca per il momento rimangono quindi in standby, anche se oggi l’agente dello spagnolo incontrerà l’Inter a Milano. Insomma, non una bella situazione per Pinto che comunque, secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina in edicola, sta pensando anche all’ultimo centrocampista che serve per chiudere il cerchio.

Tra i due litiganti spunta Dominguez, ecco come ci vuole arrivare la Roma

Si parla di Sabitzer, ma si parla soprattutto di Renato Sanches che secondo le informazioni che vi abbiamo riportato ieri sera potrebbe essere il colpo in mezzo. Ma già da ieri sta circolando con una certa insistenza il nome di Dominguez, centrocampista del Bologna con contratto in scadenza nel 2024 che non dovrebbe avere dubbi ad accettare, sotto l’aspetto economico, la proposta giallorossa.

Il suo stipendio si aggira intorno al milione di euro, una cifra che la Roma può coprire e aumentare, il problema è quello di trovare l’accordo con il club emiliano che chiede 12 milioni. La Roma vuole lo sconto e Pinto pensa a chiudere a 9, massimo 10, risparmiano un bel poco. E siccome la scadenza contrattuale è davvero vicina allora le possibilità ci sono. Ecco, potrebbe essere lui il nuovo colpo in mezzo per i giallorossi. Vedremo.