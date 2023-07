Calciomercato Roma, via libera Sabitzer: intreccio con Ancelotti

Calciomercato Roma, svolta in arrivo sul futuro di Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco può finire in giallorosso con l’intreccio che coinvolge anche Ancelotti.

Continua la caccia a rinforzi di livello per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese, dopo aver sistemato il pacchetto difensivo, si concentra su centrocampo ed attacco. L’obiettivo dell’ex Benfica è quello di chiudere in tempi brevi i nuovi innesti da consegnare al connazionale José Mourinho. Per la zona nevralgica di gioco uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della coppia portoghese punta al centrocampo del Bayern Monaco.

Marcel Sabitzer è uno dei profili accostati alla Roma di José Mourinho. Il centrocampista austriaco, classe ’94, è reduce dal prestito col Manchester United e potrebbe salutare nuovamente i bavaresi. Mentre le manovre offensive della Roma conoscono un nuovo punto di svolta, con Alvaro Morata sempre più vicino all’Inter, a centrocampo il nome dell’austriaco potrebbe tornare di moda. Oltre all’ex Lipsia, sono vive le piste che portano a guardare a Renato Sanches dal PSG e Nico Dominguez in casa Bologna. Ma attenzione alle manovre future del club tedesco, pronto a pescare un colpaccio a centrocampo direttamente dal Real Madrid.

Calciomercato Roma, svolta Sabitzer: il Bayern guarda in casa Real Madrid

La squadra bavarese, allenata da Tuchel, avrebbe intenzione di fiondarsi su Tchouameni, centrocampista del Real Madrid e della Francia. Per il classe 2000 la concorrenza è in aumento alla corte di Carlo Ancelotti, con l’arrivo di Jude Bellingham che potrebbe togliergli ancora più spazio.

Ecco perché, secondo quanto rilancia il media tedesco Sport1.de, il Bayern Monaco starebbe facendo più di qualche pensiero sull’ingaggio del centrocampista francese. Ed il sito apre anche ad una possibile svolta sul futuro di Marcel Sabitzer nell’intreccio col centrocampo del Real Madrid. Proprio l’austriaco, al pari di Leon Goretzka, dovrebbe lasciare il club tedesco in caso di arrivo del centrocampista francese. L’assalto a Tchouamenì potrebbe spalancare le porte all’affondo della Roma per il centrocampista austriaco, le prossime giornate saranno fondamentali per capire il futuro del calciatore in forza al Bayern Monaco.