Sinergia totale Roma-PSG, Pinto pesca il jolly

Calciomercato Roma, nuovo affare col PSG all’orizzonte per Tiago Pinto. Ecco le ultimissime sulle future manovre del dirigente giallorosso, che può pescare il jolly.

La sessione di calciomercato estiva della Roma è entrata in una fase di stallo legata alle manovre offensive. I nomi accostati alla corte di José Mourinho sono quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Se per l’ex Sassuolo la pista giallorossa resta accesa, per il centravanti spagnolo sembra esser balzata l’Inter in pole position, senza dimenticare l’opzione Juventus. In parallelo Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi anche per il centrocampo giallorosso della prossima stagione.

I nomi in cima della lista dei desideri sono diversi, dopo aver messo a segno il colpo Aouar a parametro zero dal Lione. In Europa c’è la tentazione Marcel Sabitzer, che potrebbe salutare nuovamente il Bayern Monaco. Il calciatore austriaco è reduce dal prestito con il Manchester United, ora la palla passa al club tedesco circa il futuro dell’ex Salisburgo. La squadra giallorossa è stata accostata anche al colpo Nico Dominguez dal Bologna. Il centrocampista argentino è stato uno dei protagonisti della buona stagione degli emiliani, e c’è un’altra pista che vede nuovamente la Roma al tavolo delle trattative con il PSG.

Calciomercato Roma, si accende il colpo Renato Sanches: sinergia totale col PSG

I buoni rapporti tra i Friedkin e la proprietà parigini hanno visto i giallorossi chiudere il colpo Wijnaldum dodici mesi fa. Ora un colpo con la stessa formula vedrebbe Renato Sanches pronto a diventare un nuovo centrocampista giallorosso. Il calciatore portoghese classe ’97 non rientra nei piani di Luis Enrique.

Sul possibile colpo a centrocampo è intervenuto il giornalista Angelo Mangiante, in diretta ai microfoni di TeleRadioStereo. Il cronista sulla pista Sanches è stato chiaro: “Renato Sanches lo prenderesti perché il PSG concede il prestito e lo prendi solo pagando l’ingaggio che non è basso, ma se non fai le cessioni non puoi tirare fuori i soldi e metti una pezza.” Una scelta legata dalle mancate cessioni dunque, ed una strategia che converrebbe ad entrambi i club: “Ti viene offerto in prestito perché non è titolare, il Psg sa che se Mourinho trova la formula per farlo giocare con continuità dopo un anno se lo riprende ed avrebbe un vantaggio dopo una stagione che a Parigi è impossibile. La Roma il vantaggio ce l’ha perché in questa fase senza cessioni non può tirare fuori i soldi e ha un’alternativa di lusso e ti giochi il jolly.“