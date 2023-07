Calciomercato Roma, Luis Enrique decisivo: doppio segnale ufficiale

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con il PSG alla finestra per Tiago Pinto. Attenzione alle decisioni ufficiali di Luis Enrique, l’ex giallorosso lancia un doppio segnale.

Arrivano segnali importanti in ottica calciomercato in casa PSG. Il nuovo tecnico, l’ex Roma Luis Enrique, può decidere le future manovre di Tiago Pinto. L’allenatore spagnolo sembra già avere le idee chiare sul fronte delle uscite in casa parigina. I buoni rapporti tra la proprietà della Roma e quella del club francese, certificati dall’affare Wijnaldum lo scorso anno, possono portare un nuovo rinforzo in casa giallorossa a centrocampo.

Il calciomercato della Roma è entrato in una fase di stallo, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro in Portogallo. Sul fronte delle cessioni non sembrano affacciarsi opportunità interessanti per Tiago Pinto. La difficoltà nel cedere si riverbera sull’impossibilità di acquistare nuovi rinforzi, a meno che non siano a costo zero. Finora il dirigente giallorosso ha pescato in scadenza di contratto Aouar a centrocampo e Ndicka per la difesa. Altri due colpi in entrata sono arrivati in prestito secco dal Leeds, parliamo di Llorente e Kristensen, arrivati dal Leeds. Oltre a seguire nuovi rinforzi offensivi, Tiago Pinto continua a cercare rinforzi a centrocampo e spunta il nuovo asse con il PSG.

Calciomercato Roma, doppio segnale Luis Enrique: Sanches convocato, Paredes assente

La pista più calda per il futuro del centrocampo della Roma è quella che punta al portoghese Renato Sanches. Nelle scorse ore è spuntata anche la suggestione Leandro Paredes, non riscattato dalla Juventus dopo la scorsa stagione. L’ex giallorosso è stato accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri in caso di ritorno in Serie A.

Nelle scorse ore arriva un doppio segnale ufficiale in casa PSG. Il club parigino tornerà in campo domani pomeriggio, per l’amichevole contro il Le Havre. Nella lista dei convocati Luis Enrique ha inserito anche il portoghese Renato Sanches, per il quale la Roma continua a trattare per l’arrivo in prestito. Fuori dai convocati invece proprio Leandro Paredes, che ora può finire sul mercato ed accendere il derby tra Roma e Lazio a centrocampo.