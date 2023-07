Mourinho lancia un segnale alla Roma: la dedica social è virale

José Mourinho esce nuovamente allo scoperto sui social network e lancia un chiaro segnale alla Roma. La dedica su Instagram dello Special One è virale tra i tifosi.

Il tecnico della Roma torna ad utilizzare i social network in queste giornate intense di calciomercato. La dedica social del tecnico portoghese rappresenta un segnale chiaro alla squadra giallorossa in ottica mercato. Lo Special One aveva già utilizzato i propri canali social per lanciare messaggi sul futuro di Paulo Dybala e non solo. In queste ore la dedica nostalgica dell’allenatore della Roma si riverbera sulle necessità di mercato del portoghese.

Un nuovo post emblematico su Instragram a firma José Mourinho. Il tecnico portoghese, dalla ripresa della stagione della Roma, ha utilizzato i propri canali social per lanciare diversi messaggi. A partire dalla condivisione della lavagna con l’elenco dei giocatori a disposizione, la cui unica aggiunta finora è stata quella di Rasmus Kristensen sulla corsia di destra. In seguito il portoghese ha pubblicato una foto con un primo piano del tecnico che abbraccia Paulo Dybala, quando i rumors dell’interesse del Chelsea sull’attaccante argentino si facevano insistenti. Ora, ad un anno esatto dall’annuncio dell’ingaggio della Joya, lo Special One ritorna ancora più indietro nel tempo.

Mourinho lancia un segnale di mercato alla Roma: la dedica social per Drogba

José Mourinho torna indietro di ben 19 anni, al 20 luglio del 2004, quando il suo Chelsea ingaggiò Didier Drogba. Il portoghese ha sempre avuto un rapporto intenso con l’attaccante ivoriano ed ora è tornato ad esaltare il bomber sui social network. Il pensiero va ovviamente al calciomercato attuale della Roma, ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo.

Sul proprio profilo Instagram il tecnico portoghese ha pubblicato una foto con l’attaccante ivoriano, entrambi di spalle ritratti in un abbraccio. José Mourinho ha accompagnato lo scatto nostalgico con la seguente didascalia: “Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva essere un leader. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang.” Un ricordo che ha colpito il web e che può rappresentare un chiaro segnale circa le ambizioni offensive del tecnico romanista.