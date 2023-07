Cinquanta milioni e Champions: addio Roma

Calciomercato Roma, tesoretto e fattore Champions League per il sorpasso da 50 milioni. Il colpo rischia di sfumare definitivamente per la squadra giallorossa.

Tra poche ore la Roma raggiungerà il Portogallo, per il ritiro estivo agli ordini di José Mourinho. Lo Special One attende novità dal calciomercato estivo e le attenzioni si spostano sulle manovre del connazionale, Tiago Pinto. L’ex Benfica è entrato in una fase di stallo negli ultimi giorni. Dopo aver definito l’arrivo in prestito di Rasmus Kristensen, si attendono novità in attacco e a centrocampo in entrata per la squadra giallorossa.

Sono diversi i nomi accostati alla lista dei desideri del dirigente portoghese. Per quel che riguarda il settore offensivo i due profili più caldi portano la Roma a guardare a Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata. Nelle ultime ore la candidatura dello spagnolo è tornata a prendere quota in casa giallorossa, soprattutto dopo il mancato affondo dell’Inter di Simone Inzaghi. Oltre alla caccia al rinforzo offensivo Tiago Pinto è a caccia anche di nuovi innesti per il settore nevralgico di campo, ed anche in questo caso sono diversi i profili accostati alle manovre del manager lusitano.

Calciomercato Roma, affondo Borussia Dortmund per Sabitzer: operazione da 50 mln

Per rafforzare il centrocampo della Roma, che ha accolto a parametro zero Houssem Aouar, ma perso i vari Wijnldum, Camara e Tahirovic è stato fatto anche il nome di Marcel Sabitzer. Il centrocampista austriaco nelle scorse ore è stato segnalato anche nella lista dei desideri di Maurizio Sarri, ma il derby per il centrocampista del Bayern Monaco rischia di saltare a stretto giro di posta.

Il classe ’94, reduce dal prestito al Manchester United, è nuovamente in rotta d’uscita dal club bavarese. Ma, secondo quanto evidenziato dal sito SportBild in Germania, il futuro di Marcel Sabitzer potrebbe essere ancora in Bundesliga. Il centrocampista austriaco è sempre nei radar del Borussia Dortmund, che starebbe preparando la maxi offerta economica per strappare il sì del giocatore. Offerta che, tra le richieste del cartellino da parte dei bavaresi ( tra i 12 ed 18 mln di euro) e quelle per l’ingaggio del calciatore ( triennale da circa 10 mln a stagione) sfiorano la cifra di 50 milioni di euro.