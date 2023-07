Futuro Dybala già scritto: slitta l’incontro con gli agenti

Paulo Dybala sigla due reti nell’amichevole tra Roma e Latina a Trigoria. Il futuro della ‘Joya’ sembra già scritto: slitta l’incontro tra Pinto e gli agenti dell’argentino.

L’attaccante della Roma ha siglato una doppietta in amichevole contro il Latina. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nella sfida ai pontini e la ‘Joya’ ha deliziato tutti con due reti nel giro di una manciata di minuti. Un gol di piatto ed un pregevole pallonetto in piena area hanno visto l’argentino tornare alla rete. Il futuro dell’ex Juventus appare più chiaro che mai, mentre slitta l’incontro tra Tiago Pinto ed i rappresentanti del calciatore.

Alla vigilia della partenza verso il Portogallo la Roma è tornata in campo per la seconda amichevole a Trigoria. La squadra allenata da José Mourinho ha rifilato sei gol al Latina. In attesa di novità dal calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita, ieri è tornato al gol anche Paulo Dybala, autore di una doppietta. La seconda rete ha deliziato tutti, con un pregevole pallonetto che è andato a finire sul secondo palo in area di rigore. In casa giallorossa continua a tenere banco il rinnovo dell’ex Juventus, con gli agenti dell’attaccante che hanno raggiunto la Capitale nelle scorse ore.

Rinnovo Dybala, sprint Roma: prossima settimana incontro tra Pinto e gli agenti

Il nodo da sciogliere è la famosa clausola d’uscita dell’argentino che tiene col fiato sospeso la Roma. Per eliminarla Tiago Pinto dovrà trovare l’accordo per il prolungamento contrattuale di Dybala, con conseguente adeguamento di stipendio.

L’entourage dell’ex Juventus è a Roma da ieri e si attendeva l’incontro con Pinto nelle ultime ore. La squadra giallorossa partirà oggi per l’Algarve, metà del ritiro estivo, e slitta l’incontro tra Pinto e gli agenti dell’attaccante. Secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, l’incontro tra le parti si terrà la prossima settimana. Cambiano le tempistiche, ma non la volontà dell’argentino di restare in giallorosso. Ora sta a Tiago Pinto trovare la formula per blindare Paulo Dybala alla Roma.