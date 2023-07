Morata arricchisce la Roma, più di 30 milioni in arrivo

Intrigo Alvaro Morata, sono tanti gli indizi che avvicinano lo spagnolo alla Roma. Non solo le questioni di campo a decidere le sorti del possibile colpo giallorosso.

Sono tanti i punti di contatto tra Alvaro Morata e la Roma. In prima fila il ruolo di Paulo Dybala e José Mourinho, entrambi i protagonisti giallorossi stanno spingendo per l’arrivo dell’ex Juventus alla Roma. L’attaccante dell’Atletico Madrid continua ad essere nei radar dell’Inter ed anche dei bianconeri, ma sono diversi gli indizi che lo spingono a diventare un nuovo calciatore giallorosso. Indizi che travalicano anche il terreno da gioco.

Il futuro di Alvaro Morata si intreccia con le manovri delle grandi squadre di Serie A. L’attaccante spagnolo, in uscita dall’Atletico Madrid di Simeone, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della Roma e non solo. Anche la Juventus e l’Inter si sono mosse, incontrando l’entourage del centravanti dei Colchoneros. Il profilo dello spagnolo continua ad essere nei radar dei giallorossi, al pari di quello di Gianluca Scamacca dal West Ham. Lo scoglio principale per l’attaccante iberico continua ad essere la richiesta economica dell’Atletico Madrid, che non scende dalla valutazione di almeno 20 milioni di euro per il cartellino del classe ’92. Mentre spunta un altro aspetto finanziario potrebbe avvicinarlo concretamente alla Roma.

Colpo Morata e sbarco alla Dybala: non solo il campo lo avvicina alla Roma

Per convincere lo spagnolo ad indossare i colori giallorossi sono scesi in campo sia José Mourinho che Paulo Dybala. Lo Special One lo considera la prima scelta per il suo attacco, e l’argentino è molto amico del centravanti dai tempi della Juventus. Lo stesso Morata ha disseminato indizi sui social che lo avvicinano alla Roma. Roma che potrebbe sfruttare un vero e proprio tesoretto economico in caso di ingaggio dell’ex Juve.

Secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, lo sbarco di Morata alla Roma porterebbe in dote il brand – non solo social- dell’attaccante spagnolo. Morata e la moglie Alice Campello, vantano un seguito di 30 milioni di follower sulle piattaforme social. Il brand della moglie ha inoltre collaborato con Adidas, sponsor giallorosso. Il quotidiano aggiunge che il futuro dello spagnolo potrebbe legarsi anche con le tempistiche dell’arrivo di Dybala lo scorso anno, anche Morata potrebbe sbarcare in Portogallo come la ‘Joya’.