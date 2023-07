Morata vuole Mourinho: segnale ai Friedkin e tifosi scatenati

Alvaro Morata lancia un nuovo ed inequivocabile segnale che lo avvicina alla Roma di José Mourinho. Spunta il like galeotto che accende le fantasie dei tifosi giallorossi.

Il centravanti spagnolo è al centro delle attenzioni del calciomercato estivo in Serie A. Dopo un anno all’Atletico Madrid l’attaccante ex Juventus può tornare nel campionato italiano. Sono tre le piste più calde per il ritorno del centravanti iberico, oltre alla stessa Juventus ci sono la Roma e l’Inter sulle tracce del classe ’92. Intanto è lo stesso Morata a lanciare un netto segnale sui social network, che lo avvicina alla corte di José Mourinho.

Nei giorni scorsi l’entourage di Alvaro Morata ha incontrato tutti e tre i club italiani sopra citati. La squadra in pole position per l’ingaggio dell’attaccante spagnolo nelle ultime ore sembra l’Inter di Simone Inzaghi, anche se ora i nerazzurri sembrano avere altre priorità. Lo scoglio da superare restano le richieste economiche dell’Atletico Madrid, che non può scendere sotto i 20 milioni di euro per evitare minusvalenze. Scoglio decisivo per la mancata fumata bianca in casa Roma, mentre la squadra lombarda – forte delle cessioni già piazzate – non avrebbe particolari problemi a chiudere per il ritorno dello spagnolo in Serie A. Ma la volontà dell’attaccante ex Juventus, molto amico di Paulo Dybala, può essere decisiva nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Mourinho ricorda Drogba sui social: spunta il like di Morata

I social network regalano nuovi e pesanti indizi in ottica calciomercato estivo. Poche ore fa José Mourinho aveva condiviso un post emblematico, che celebrava l’ingaggio del suo Chelsea di un certo Didier Drogba, esattamente 19 anni fa. Lo Special One ha commentato così lo scatto: “Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva essere un leader. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang.”

Tra i tanti mi piace spuntati sul profilo Instagram dello Special One c’è anche quello di Alvaro Morata. La reazione social dell’attaccante spagnolo, ad un post così evocativo del tecnico portoghese ha scatenato i tifosi della Roma. L’attaccante dell’Atletico Madrid semina un nuovo indizio sul suo futuro, accendendo le fantasie dei sostenitori giallorossi.