Roma, infortunio Ibanez: novità dal Portogallo

Ritiro Roma, novità importanti sulle condizioni di Roger Ibanez dal Portogallo. Il difensore brasiliano aveva abbandonato l’allenamento ieri dopo una botta al piede.

La Roma prosegue il suo ritiro estivo in Algarve. In terra portoghese la squadra giallorossa è al secondo giorno di allenamenti, in attesa della terza amichevole pre stagionale. Dopodomani sera la squadra di José Mourinho affronterà il Braga, sarà la prima sfida visibile in diretta per tifosi ed appassionati. Ieri, nel corso della doppia seduta di allenamento, ha alzato bandiera bianca Roger Ibanez. Il difensore centrale ha subito una botta al piede destro durante il lavoro in gruppo.

Il difensore centrale ex Atalanta, al centro di rumors di mercato in uscita nelle scorse settimane, si è fermato ieri per un trauma contusivo. Roger Ibanez ha lasciato la doppia seduta di allenamento in Algarve zoppicando vistosamente, con una fasciatura rigida al piede destro. Nuovo campanello di allarme per la Roma di José Mourinho, che già deve fare i conti con l’affaticamento muscolare accusato da Ola Solbakken. L’esterno offensivo scandinavo si è fermato nella seconda amichevole di Trigoria, contro il Latina. Oggi la squadra giallorossa è tornata a lavora in campo in Algarve, ecco le ultime sulle condizioni del difensore brasiliano.

Ritiro Roma, nessun allarme per Ibanez: regolarmente in gruppo dopo lo stop

Nessun allarme intorno alle condizioni del centrale difensivo, confermate dunque le prime ipotesi dopo lo stop di ieri. Roger Ibanez oggi ha svolto il lavoro in campo con il resto dei compagni, c’è il sospiro di sollievo per il tecnico della Roma. Resta da valutare il suo impiego nell’amichevole contro il Braga, in programma tra quarant’otto ore.

Secondo quanto evidenziato su Twitter dal sito ‘LaRoma24.it’, nell’allenamento odierno Roger Ibanez ha lavorato con il resto del gruppo. Rientra l’allarme infermeria intorno alle condizioni del brasiliano, per cui non è arrivata ancora la giusta offerta dal calciomercato estivo. Qualora le cose non cambiassero, con il club giallorosso si attende offerte importanti, il suo futuro sarà ancora in giallorosso il prossimo anno.