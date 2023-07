Roma scippata col ritorno di fiamma: effetto domino Juve

Calciomercato Roma, c’è il rischio del sorpasso ai danni dei giallorossi con il ritorno di fiamma. A scatenare l’effetto domino ci sono anche le manovre in entrata della Juventus.

Sono giornate di attesa per il calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto ha raggiunto il ritiro estivo dei giallorossi in Portogallo, dove José Mourinho continua a lavorare in preparazione della prossima stagione, la terza sulla panchina della Roma. Domani sera la terza amichevole estiva dei giallorossi, pronti ad affrontare i portoghesi del Braga. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre in entrata del dirigente portoghese, che deve guardarsi le spalle dalla concorrenza per scongiurare l’ennesimo scippo.

La missione di Pinto è quella di pescare nuovi rinforzi di livello da consegnare per tempo a José Mourinho. La stagione giallorossa inizierà tra meno di un mese ed il tempo stringe. In attacco sono due le piste più calde per colmare il vuoto causato dal grave infortunio in cui è incappato Tammy Abraham. In entrambi i casi parliamo di un ritorno in Serie A dopo un anno. Da un lato c’è Gianluca Scamacca, che è tornato a parlare del suo futuro e che preme per tornare a vestire giallorosso. Dall’altro c’è la pista Alvaro Morata, raffredata nelle ultime ore dopo la convocazione dello spagnolo per il ritiro estivo dell’Atletico Madrid. Tiago Pinto cerca rinforzi anche per il centrocampo della Roma.

Calciomercato Roma, il Barcellona in corsa per Renato Sanches: effetto domino Kessiè

Sfumata la pista Davide Frattesi, finito all’Inter di Simone Inzaghi, anche la suggestione Marcel Sabitzer è stata messa in archivio. Il centrocampista austriaco passa dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund, restando in Bundesliga. E se è vero che non c’è due senza tre, Tiago Pinto deve temere anche l’ipotesi sorpasso su un altro obiettivo a centrocampo, il connazionale Renato Sanches dal PSG.

Il centrocampista lusitano è sempre in uscita dal club parigino, nelle scorse ore si è anche allenato in solitaria nella tournée estiva del PSG. La Roma continua a seguirlo per regalare un nuovo rinforzo nel settore nevralgico di campo a José Mourinho, ma la concorrenza è in aumento. Secondo quanto rivela il sito Elnacional.cat, il Barcellona sarebbe pronto a piombare sul portoghese. Joan Laporta lo segue dai tempi del Lille ed, in caso di addio a Kessiè, vicino alla Juve, potrebbe provare a piazzare il colpo a centrocampo.