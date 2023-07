Doppietta Inter: effetto domino lampo e scippo alla Roma

La sessione estiva di calciomercato entra nella fase più calda per la Serie A. C’è un nuovo intreccio all’orizzonte che coinvolge Inter e Roma: i nerazzurri vogliono la doppietta.

La Roma è reduce dalla seconda amichevole in Portogallo, la quarta della preparazione estiva per la squadra giallorossa. Ieri sera i ragazzi guidati da José Mourinho hanno rifilato 4 reti all’Estrela Amadora, formazione lusitana neopromossa nella massima serie. La settimana entrante sembra essere quella decisiva per chiudere un doppio colpo in entrata in casa Roma. Ma Tiago Pinto deve guardarsi le spalle, ancora una volta, dalla concorrenza dell’Inter di Marotta e Inzaghi. L’effetto domino lampo può spianare la strada allo scippo dei nerazzurri.

Messa in archivio la seconda amichevole in Algarve, la Roma attende novità imminenti in ottica calciomercato estivo. I prossimi sette giorni sembrano essere quelli decisivi per portare in giallorosso due rinforzi richiesti da José Mourinho. Tiago Pinto vuole colmare le caselle mancanti entro l’ultimo test amichevole della Roma, in programma domenica 6 agosto contro il Tolosa in Francia. E proprio dalla Ligue 1 può arrivare Renato Sanches, nuovo colpo dal PSG per il dirigente portoghese. Il centrocampista lusitano andrà a rinforzare il settore nevralgico di gioco in casa giallorossa, mentre in attacco il nome più caldo è sempre quello di Gianluca Scamacca dal West Ham.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Scamacca: decisivo il futuro di Correa

Tiago Pinto volerà a Londra nei prossimi giorni per strappare il sì definitivo del club inglese. L’accordo col calciatore è stato già trovato e lo stesso Scamacca sembra spingere in prima persona per il ritorno a Trigoria dopo l’esperienza nelle giovanili della Roma. Attenzione però alla concorrenza dell’Inter, che dopo aver soffiato Davide Frattesi a tanti club, ha messo nel mirino un altro ex Sassuolo.

Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, non si spegne la pista Scamacca in casa Inter. Il quotidiano sportivo sottolinea come la squadra nerazzurra potrebbe mettere a segno una doppietta in attacco in caso di addio a Joaquin Correa. Qualora Marotta riuscisse a piazzare l’ex Lazio i nomi più caldi per l’attacco di Simone Inzaghi sarebbero quelli di Balogun dall’Arsenal, Beto dall’Udinese e proprio Gianluca Scamacca dal West Ham.