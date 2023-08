Bomba Morata-Lukaku: la Juve fa saltare il banco

Calciomercato, nuovo intreccio in attacco che coinvolge Roma, Juventus ed Inter. Alvaro Morata nel vortice con Romelu Lukaku: il club bianconero fa saltare il banco.

La Roma di José Mourinho ha chiuso il ritiro estivo in Portogallo nelle scorse ore. La squadra giallorossa ha salutato l’Algarve, con la terza amichevole disputata in terra lusitana. La Roma ha vinto per 4-2 contro il Farense, con le reti di Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti a referto, oltre a due autoreti dei portoghesi. Lo Special One è in attesa di novità dal calciomercato estivo sul fronte del nuovo centravanti, ma le manovre della Juventus rischiano di far saltare il banco, coinvolgendo anche l’Inter di Simone Inzaghi.

La squadra giallorossa nella notte è tornata in Italia, in parallelo Tiago Pinto continua a cercare l’affondo per rinforzi offensivi. Il nome più caldo porta la Roma a pescare in Brasile, dove il Santos avrebbe accettato l’offerta per Marcos Leonardo. Il talento classe 2003 ora è ad un passo dal vestire i colori giallorossi, manca solo la totale intesa sulle modalità del pagamento del cartellino del centravanti. Uno dei nomi accostati a più riprese alla lista dei desideri di José Mourinho è l’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Il classe ’92 è in rotta d’uscita dall’Atletico Madrid, ma il club spagnolo non ha concesso alcuno sconto sulla cifra di 21 milioni di euro fin qui. Lo spagnolo è stato accostato anche all’Inter, che ha consumato una vera e propria rottura con Romelu Lukaku. Ed attenzione alle mosse della Juventus di Allegri e Giuntoli.

Calciomercato Roma, la Juventus blocca Morata: maxi intreccio con Lukaku

Il club bianconero continua a spingere per chiudere la maxi operazione offensiva con il Chelsea. A Londra sbarcherebbe Dusan Vlahovic, con Lukaku pronto a fare il percorso inverso. Ed in attesa della fumata bianca decisiva, la Juventus lancia un chiaro segnale al club inglese, coinvolgendo direttamente il futuro di Alvaro Morata.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la Juventus ha già bloccato Alvaro Morata. La mossa del club bianconero è indirizzata proprio al Chelsea, come una sorta di monito a stringere i tempi per l‘operazione Lukaku. Qualora la fumata bianca per il gigante belga non dovesse arrivare, i bianconeri avrebbero già l’alternativa pronta con il ritorno dello spagnolo.