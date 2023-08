Doppio colpo Roma e assist ufficiale: fuori dai convocati

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è vicino a chiudere un doppio colpo in entrata. Arriva un assist ufficiale per la firma con i giallorossi: è stato escluso dai convocati.

La Roma ha archiviato il ritiro estivo in Portogallo con l’ultima amichevole disputata ieri sera in Algarve. La squadra giallorossa nella notte è tornata in patria, dove riprenderà l’avvicinamento all’esordio stagionale in quel di Trigoria. José Mourinho, che è tornato a lanciare segnali sui social, attende novità dal connazionale Tiago Pinto, che sta stringendo per il doppio colpo in entrata. Da un lato il portoghese vuole trovare al più presto un nuovo attaccante da consegnare allo Special One, dall’altro si cerca l’ultimo rinforzo per il nuovo centrocampo giallorosso.

Se per quanti riguarda il rinforzo offensivo la Roma sembra avere messo le mani sul colpo Marcos Leonardo dal Santos, con la firma del classe 2003 che può arrivare a stretto giro di posta, a centrocampo la pista più calda resta quella che porta a Renato Sanches. Centrocampista portoghese di 25 anni in rotta d’uscita dal PSG. A fare la differenza nella trattativa sono tanti fattori, in primis gli ottimi rapporti tra i due club, certificati dall’operazione Wijnaldum dodici mesi fa. In secondo piano c’è la regia di Jorge Mendes, su un asse tutto portoghese che avvicina sempre più l’ex Bayern Monaco alla corte di José Mourinho. Ed ora arriva un nuovo assist ufficiale da parte dell’ex Roma, oggi allenatore del PSG, Luis Enrique.

Calciomercato Roma, Renato Sanches fuori dai convocati del PSG: nuovo assist a Pinto

Il tecnico spagnolo, nuova guida del club parigino, lancia un nuovo segnale di mercato sul futuro di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese infatti è finito fuori dalla lista dei convocati del PSG, che sta scendendo in campo in questi minuti in amichevole nella tournée estiva in Corea del Sud.

In occasione dell’amichevole con l’Inter il centrocampista era rimasto in panchina per tutta la gara, ora non è stato neanche convocato. Un segnale inequivocabile lanciato da mister Luis Enrique, che consegna alla Roma un nuovo assist per la firma del classe ’97 a centrocampo. L’arrivo di Sanches a Trigoria potrebbe essere imminente, completando il reparto nevralgico di gioco per la Roma.