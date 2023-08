Roma e Milan anticipate dalla Premier: firma da 21 milioni

Calciomercato Roma, anche il Milan alza bandiera bianca di fronte alla concorrenza della Premier League. C’è la firma del bomber in arrivo: operazione da 21 milioni di euro.

Archiviato il ritiro estivo in Algarve, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria. Altri due impegni amichevoli attendono la squadra allenata da José Mourinho prima dell’esordio stagionale. I giallorossi scenderanno in campo allo stadio Olimpico domenica 20 agosto, contro la Salernitana. Tiago Pinto sta cercando di chiudere nuovi rinforzi a stretto giro di posta, per consegnare il prima possibile al connazionale in panchina nuove alternative, con un focus in attacco.

Sono giornate decisive per il calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto sta cercando di arrivare a nuovi rinforzi in attacco, dove il nome più caldo nelle ultime ore è quello del brasiliano Marcos Leonardo. La squadra giallorossa continua a trattare con il Santos per il classe 2003, cercando la quadra per soddisfare le richieste economiche dei brasiliani ed evitare sorpassi dalla concorrenza. Per scongiurare nuovi inserimenti nella corsa al giovane attaccante, la Roma continua a trattare con il Santos. Nei giorni scorsi un altro giovane attaccante sudamericano era stato accostato alla lista dei desideri dei giallorossi e del Milan in Serie A, ma non c’è mai stata una trattativa ufficiale in casa Roma. La fumata bianca intanto sembra giunta in Premier League.

Calciomercato Roma, anche il Milan si arrende: Veliz firma con il Tottenham

Parliamo dell’attaccante argentino Alejo Veliz, connazionale di Marcos Leonardo. L’attaccante ventenne sudamericano era in rotta d’uscita dal Rosario Central ed ora sembra tutto pronto per la firma in Premier League del classe 2003. Ad assicurarsi le prestazioni del talento giovanile argentino sarà il Tottenham.

Ad evidenziare l’operazione di mercato in casa Spurs è stato su Twitter il giornalista Matteo Moretto, che ha anche svelato le cifre dietro l’operazione. Al Rosario andranno 15 milioni di euro, più 6 di bonus. Gli argentini manterranno una clausola sulla futura rivendita pari al 10 per cento. Il classe 2003 firmerà nelle prossime ore un contratto che lo lega per cinque anni al Tottenham. Un affare da 21 milioni complessivi che vede il campionato d’oltremanica anticipare la Serie A.