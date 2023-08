Bomber dall’Argentina, sfida Roma-Milan: clausola aggirata

Calciomercato, nuova sfida tra Roma e Milan all’orizzonte. I due club italiani sulle tracce del bomber in Argentina, occhio alla clausola che può essere aggirata.

Il ritiro estivo della Roma in Portogallo volge al termine. Questa sera la squadra giallorossa scenderà in campo per l’ultima amichevole in terra lusitana, contro il Farense. Meno di tre settimane separano la squadra guidata da José Mourinho dall’esordio stagionale, in programma allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Lo Special One attende segnali di svolta da parte di Tiago Pinto per quel che riguarda nuovi rinforzi offensivi.

Dopo un periodo in cui Tiago Pinto è stato tra i più attivi della Serie A, il calciomercato della Roma è entrato in una fase di stallo. Il dirigente portoghese non ha ancora affondato il colpo per regalare un nuovo terminale offensivo a mister José Mourinho. Ed il tecnico della Roma ieri ha lanciato un chiaro segnale, utilizzando nuovamente i social network, nel momento della foto di gruppo con tutto lo staff giallorosso. Le due piste più calde portavano la Roma sulle tracce di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Se per quel che riguarda lo spagnolo le richieste economiche dell’Atletico Madrid sono state giudicate troppo alte, sul centravanti del West Ham ora sembra in pole position l’Inter. Ecco perché Pinto starebbe vagliando nuove piste, volgendo lo sguardo al Sud America.

Calciomercato Roma, spunta Veliz per l’attacco: clausola da 15 milioni e Milan in agguato

Oltre alla pista brasiliana con Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos tornato improvvisamente di moda in casa giallorossa, la Roma starebbe seguendo anche un giovane argentino in attacco. Il secondo nome sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Alejo Veliz, attaccante 20enne del Rosario Central.

L’entourage del giovane attaccante argentino sarebbe in contatto da settimane con la Roma, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘ La Repubblica’ . Sulle sue tracce anche il Milan di Stefano Pioli, accostato in tempi diversi anche a Morata e Scamacca nelle scorse settimane. Fari puntati sulla clausola d’uscita di Veliz, fissata a 15 milioni di euro. Clausola che potrebbe essere però aggirata, considerati i problemi economici in cui versa il club argentino.