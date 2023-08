Addio Ibanez e ritorno a sorpresa: la Roma sfida l’Inter | ASRL

Calciomercato Roma, l’addio a Roger Ibanez è sempre più vicino in casa giallorossa. Caccia all’erede e ritorno a sorpresa in Serie A, Pinto si prepara a sfidare l’Inter.

La Roma vola in Francia per il penultimo test amichevole in vista dell’esordio stagionale. Questa sera la squadra giallorossa torna in campo, in casa del Tolosa. Insieme alla squadra è partito anche Tiago Pinto, che sta cercando di piazzare diversi colpi sia in entrata che in uscita. Non è stato aggregato al gruppo invece Roger Ibanez, sempre più vicino al passaggio all’Al-Ahli in Arabia Saudita. In caso di cessione del difensore brasiliano la Roma andrà a caccia dell’erede per José Mourinho.

Le strade tra Roger Ibanez e la Roma sembrano pronte a separarsi dopo quattro stagioni in giallorosso per il difensore brasiliano. L’ex Atalanta è sempre più vicino alla firma con l’Al-Ahli in Arabia Saudita. Il centrale difensivo non è stato convocato con la squadra giallorossa in partenza per la Francia, dove stasera ci sarà l’amichevole in casa del Tolosa. Un ulteriore indizio che apre le porte alla cessione del calciatore brasiliano, addio che può fruttare un importante tesoretto per le casse del club giallorosso. Oltre ad immettere liquidità per le manovre in entrata di Tiago Pinto, la cessione del centrale brasiliano apre anche il casting per un nuovo rinforzo difensivo.

Calciomercato Roma, parte la caccia al dopo Ibanez: spunta la suggestione Tomiyasu

Tiago Pinto continua a stringere per regalare nuovi colpi in entrata a José Mourinho. In attacco le piste più calde nelle ultime ore sono quelle che portano a guardare a Marcos Leonardo, giovane brasiliano del Santos, e Marko Arnautovic dal Bologna. Oltre alla caccia al bomber, l’addio a Roger Ibanez apre le porte ad un nuovo rinforzo nel pacchetto difensivo giallorosso. E spunta una possibile pista in casa Arsenal per il ritorno in Serie A.

Il club londinese ha proposto nei giorni scorsi il difensore giapponese, Takehiro Tomiyasu, a diversi club italiani come Inter e Napoli. Il profilo del difensore centrale nipponico potrebbe a sorpresa finire anche sul taccuino di Tiago Pinto, a determinate condizioni. L’Arsenal dovrebbe scegliere di cedere il classe ’98 con la formula del prestito ai giallorossi. Inoltre il difensore giocherà la Coppa d’Asia con il Giappone, e la Roma deve fare già i conti con l’assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, un ulteriore ostacolo per i giallorossi.