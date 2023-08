Calciomercato Roma, il bomber ha detto sì: ballano 7 milioni

Calciomercato Roma, continua la caccia al nuovo bomber da consegnare a José Mourinho. Il centravanti ha detto sì ai giallorossi, si lavora sulle cifre per la fumata bianca.

La Roma di José Mourinho è pronta a tornare in campo, per la penultima amichevole pre-stagionale. Questa sera la squadra giallorossa giocherà contro il Tolosa, in casa del club francese. L’esordio stagionale si avvicina, in programma tra due settimane allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Lo Special One resta in attesa di novità per quel che riguarda il settore offensivo, con Andrea Belotti unico centravanti di ruolo disponibile al momento.

Prosegue la caccia al nuovo centravanti in casa Roma, mentre ci sono novità importanti anche sul fronte delle cessioni per le manovre di Tiago Pinto. Il calciomercato estivo della squadra giallorossa è stato segnato negli ultimi giorni da una fase di stallo nelle trattative offensive. La possibile partenza di Roger Ibanez, che avrebbe accettato l’offerta dall’Arabia Saudita, può regalare il tesoretto necessario a Pinto per chiudere almeno un colpo in attacco. Ed il dirigente portoghese lavora su più tavoli per consegnare il prima possibile un nuovo centravanti a José Mourinho. Si tratta ad oltranza con il Santos per il giovane Marcos Leonardo, nel mentre si accende la pista che porta a Marko Arnautovic dal Bologna.

Calciomercato Roma, Arnautovic vuole i giallorossi: distanza sulle cifre col Bologna

Il centravanti austriaco, classe ’89, rappresenta la soluzione che punta all’usato sicuro con l’esperienza maturata in Serie A. Marko Arnautovic, vecchia conoscenza di Mourinho dai tempi dell’Inter, avrebbe dato il totale assenso al passaggio in giallorosso. L’accordo col calciatore è stato già trovato, ora resta da soddisfare la richiesta economica del Bologna.

L’attaccante austriaco, fuori ufficialmente per infortunio nell’amichevole dei felsinei di ieri, vuole giocarsi le sue chance in un grande club. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la Roma avrebbe presentato al Bologna un prima offerta da 3.5 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente dalla società emiliana, che si attende di incassare 10 milioni di euro per il cartellino del centravanti 34enne. La trattativa prosegue, con la Roma che può far leva sulla volontà del calciatore ed aumentando l’offerta con qualche bonus i giallorossi possono arrivare alla fumata bianca attesa.