“Caso” Matic, tifosi in ansia: svelato il motivo della mancata convocazione

Calciomercato Roma, nelle scorse ore è esploso un “caso” legato al futuro di Matic. Ecco il motivo della mancata convocazione del serbo per l’amichevole dei giallorossi.

La Roma è volata in queste ore verso la Francia, questa sera ci sarà la sfida amichevole in casa del Tolosa. Nella penultima sfida di preparazione estiva, in vista dell’esordio stagionale contro la Salernitana, ci sono due assenze nel gruppo squadra giallorosso. Non sono partiti col resto della squadra il difensore Roger Ibanez, sempre più vicino alla firma in Arabia Saudita, ed il centrocampista Nemanja Matic.

Mentre la Roma vola in Francia, proprio dai media transalpini è uscita un’indiscrezione di mercato che ha sorpreso i tifosi giallorossi. Secondo quanto evidenziato dagli addetti ai lavori francesi, Nemanja Matic sembra finito nel mirino del Rennes. Addirittura si è parlato di accordo ad un passo tra il club rossonero ed il centrocampista serbo, trascinatore lo scorso anno della Roma di Mourinho con 50 presenze e due reti a referto. Queste voci di mercato, come un fulmine a ciel sereno, hanno gettato tanti tifosi in stato d’allarme sul web. Ma a far rientrare l’allarme ci ha pensato direttamente il club giallorosso, spegnendo i rumors sulla mancata convocazione dell’ex Manchester United.

Calciomercato, futuro Matic e smentita Roma: ecco il motivo della mancata convocazione

Stando a quanto trapela dalla Roma, non c’è all’orizzonte una cessione imminente di Nemanja Matic e viene smentita una trattativa avanzata con il Rennes. La mancata convocazione è dovuta al fatto che il centrocampista ha svolto un solo allenamento in gruppo in settimana. L’assenza del serbo rientra dunque in una normale gestione dei carichi di lavoro.

Inoltre, in caso di cessione all’estero, la Roma perderebbe i benefici del Decreto Crescita. Per poterne usufruirne infatti servono almeno due anni di residenza fiscale in Italia. La smentita della trattativa è stata lampo, mentre sul web giallorosso si rincorrevano le voci di un possibile addio a quello che è stato un vero e proprio cardine del centrocampo di José Mourinho la scorsa stagione.