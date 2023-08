Mourinho show, da Pinto ai Friedkin e l’annuncio su Dybala: “Roma seconda vita”

José Mourinho si racconta in una lunga intervista, a due settimane dall’esordio stagionale della Roma. Dal rapporto con i Friedkin e Tiago Pinto, passando per l’Arabia, il nuovo bomber e Dybala.

Il tecnico della Roma concede un’intervista fiume dove si racconta senza limiti, dal rapporto con la dirigenza giallorossa, passando per i retroscena di Budapest, il corteggiamento dell’Arabia Saudita ed il fattore Paulo Dybala. Ecco le parole di José Mourinho, che a due settimane dall’esordio stagionale della squadra giallorossa si racconta senza filtri dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’. Lo Special One regala anche tanti spunti di calciomercato in casa Roma.

José Mourinho è un fiume in piena, e si riversa sulle colonne del quotidiano sportivo, in una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni. Dalle colonne del Corriere dello Sport, lo Special One svela tanti retroscena e manda nuovi segnali alla dirigenza giallorossa. Il tecnico della Roma parla del rapporto con Tiago Pinto, spegnendo i rumors su possibili tensione col connazionale: “Siamo in ritardo sul mercato, ma nessuna guerra.” Sui Friedkin: “Mai pentito di aver detto sì.” Lo Special One esalta il rapporto del gruppo giallorosso e si sbilancia sulla caccia al nuovo bomber: “Tammy si è infortunato 63-64 giorni fa e per me c’è solo un nome per sostituirlo perchè io di solito sono molto obiettivo e pragmatico. Ce n’è uno ma non è possibile prenderlo, così mi è stato detto.”

A tutto Mourinho: il rapporto con Pinto e i Friedkin, passando per il nuovo bomber ed il fattore Dybala

Sull’unico centravanti di ruolo a disposizione ad oggi: “Non fate casino con Belotti, resta e farà una stagione molto più produttiva.” Sui ritardi del mercato giallorosso: “Relativamente all’attaccante immaginario, posso dirti che anche se la settimana prossima arrivasse Mbappé sarebbe comunque in ritardo.”

Sul rapporto con i tifosi della Roma: “I tifosi della Roma hanno capito una cosa molto, molto semplice: quando arrivo in un posto, indosso quella maglia e non la tolgo più per tutto il giorno, mi manca giusto il pigiama, cerco di capire il pubblico, le sue idiosincrasie, le sue debolezze, la sua forza, quello che può piacergli, che è importante e divento uno di loro.” Il tecnico poi elogia Paulo Dybala, con riferimento alla clausola d’uscita scaduta il mese scorso: “Dybala è oro. Dal 1 agosto dormo meglio.“