Caccia al bomber, Pinto chiama la Juve: 15 milioni

Calciomercato Roma, va avanti il casting per il nuovo centravanti in casa giallorossa. Spunta una nuova pista per José Mourinho, fari puntati in casa Juve.

A dodici giorni dall’esordio stagionale della Roma ancora non è arrivato il rinforzo offensivo chiesto da José Mourinho. Il tecnico portoghese, pronto per la terza stagione sulla panchina giallorossa, ieri ha lanciato nuovi messaggi indirizzati a Tiago Pinto. Al momento, con Tammy Abraham fermo ai box ancora a lungo, il solo centravanti di ruolo a disposizione dello Special One è Andrea Belotti. I giallorossi continuano a trattare con il Santos per il giovane brasiliano Marcos Leonardo, e spunta una nuova suggestione per il pacchetto offensivo di mister Mourinho.

Tiago Pinto deve fare i conti con una vera e propria corsa contro il tempo per regalare il nuovo bomber a José Mourinho. La pista che porta al classe 2003 Marcos Leonardo è ancora viva in casa giallorossa. Si tratta ad oltranza con il Santos, con un focus sulle modalità di pagamento del cartellino del giovane attaccante brasiliano. Ma, oltre ad un profilo giovane e di belle speranze, la squadra giallorossa sta cercando anche un attaccante più esperto, magari che conosca già il campionato italiano. Ed oltre alle piste Marko Arnautovic, e la doppia opzione Muriel e Zapata dall’Atalanta, spunta la chiamata di Tiago Pinto alla Juve di Allegri.

Calciomercato Roma, casting per il bomber: Pinto chiama la Juve per Milik

L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di consegnare un doppio rinforzo offensivo a José Mourinho, ma il tempo stringe. Nel casting per il nuovo centravanti spunta anche il ritorno di fiamma per Arkadiusz Milik dalla Juventus. Il centravanti polacco è stato riscattato dai bianconeri per circa 6 milioni di euro, più 1 di bonus in favore del Marsiglia.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Tiago Pinto nelle scorse ore ha alzato la cornetta e chiamato la Juventus. Il dirigente giallorosso ha effettuato un sondaggio per Milik, ma ha dovuto fare i conti con l’elevata valutazione della punta polacca. Il club bianconero non ha intenzione di accettare meno di 15 milioni di euro, una valutazione pesante che costringe la Roma a valutare nuove piste in Serie A.