Marcos Leonardo alla Roma: ribaltone ufficiale e nuovo via libera

Continua la caccia al rinforzo offensivo nel calciomercato della Roma. Arriva un nuovo via libera ufficiale per il colpo Marcos Leonardo: ribaltone nella rosa del Santos.

La Roma ha rimediato la prima sconfitta nelle amichevoli estive pre-stagionali. Ieri sera la squadra giallorossa è uscita sconfitta di misura in casa del Tolosa. Tra i pochi a brillare c’è stato Paulo Dybala, autore di un gol pregevole su calcio di punizione prima del cambio forzato. José Mourinho attende nuovi segnali per accogliere il rinforzo in attacco ed arriva un nuovo via libera per i giallorossi nella corsa al colpo Marcos Leonardo dal Santos.

Nella lunga intervista che José Mourinho ha concesso al ‘Corriere dello Sport’ è stato toccato anche il tema del nuovo bomber. La Roma deve fare i conti con i lunghi tempi di recupero per Tammy Abraham ed al momento ha il solo Andrea Belotti come centravanti di ruolo in rosa. Nel valzer dei nomi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto il profilo più caldo rimane quello dell’attaccante brasiliano, classe 2003, Marcos Leonardo. Il Santos ha conosciuto un doppio ribaltone importante nei quadri dirigenziali, prima con l’addio all’ex Roma, Paulo Roberto Falcao, poi con l’esonero del tecnico Paulo Turra. Ora arriva un nuovo segnale in casa Peixe.

Intrigo Marcos Leonardo e nuovo segnale alla Roma: il Santos reintegra un attaccante

Il Santos ha reintegrato in rosa un calciatore offensivo che era stato escluso dal tecnico Turra per motivi disciplinari. Il doppio addio in casa brasiliana regala novità importanti anche in ottica calciomercato, con il pieno ritorno di Yeferson Soteldo in rosa.

Il calciatore venezuelano non ha lo stesso ruolo di Marcos Leonardo, non essendo un centravanti ma è un reintegro che potrebbe facilitare l’uscita dell’attaccante seguito dalla Roma, almeno a livello numerico. Secondo quanto riporta dal Brasile il sito Ge.globo.com, il reintegro del numero 10 è già avvenuto completamente, Soteldo è tornato ad allenarsi col resto della squadra da lunedì. Un nuovo ribaltone che potrebbe spingere Marcos Leonardo alla corte di José Mourinho.