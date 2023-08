Bomber in Serie A, Mourinho ha deciso: doppio via libera

Calciomercato Roma, continua la caccia al bomber in Serie A. José Mourinho ha già scelto e spunta il doppio via libera per i giallorossi: ecco tutti i dettagli.

Continua il casting per il nuovo bomber in casa Roma. L’esordio stagionale si avvicina e, con Tammy Abraham ancora ai box fino al prossimo anno, il solo centravanti di ruolo a disposizione di José Mourinho è Andrea Belotti. Le manovre di Tiago Pinto in entrata per l’attacco giallorosso sembrano muoversi su due fronti: un colpo in prospettiva ed un profilo più esperto, che abbia già maturato esperienza in Serie A.

La Roma non molla la presa per il giovane brasiliano Marcos Leonardo. Il classe 2003 è sempre vicino all’addio dal Santos, con i giallorossi che nei giorni scorsi hanno alzato l’offerta per il cartellino della punta. Se l’attaccante brasiliano rappresenta il colpo in prospettiva per Tiago Pinto, per quel che riguarda il bomber più esperto sono tre le piste da seguire in Serie A. José Mourinho avrebbe indicato Marko Arnautovic dal Bologna come prima scelta, ma la società emiliana ha alzato il muro intorno al centravanti austriaco. Mentre ci sono due nomi in rotta d’uscita dall’Atalanta, parliamo degli attaccanti colombiani, Luis Muriel e Duvan Zapata. Lo Special One detta la linea per il pacchetto offensivo della Roma e spunta il doppio via libera per la firma in Serie A.

Bomber in Serie A per Mourinho, Zapata sorpassa Muriel: doppio via libera dall’ Atalanta

L’Atalanta si è rinforzata in attacco, prendendo Gianluca Scamacca (accostato a più riprese a Roma e Inter) ed El Bilal Tourè dall’Almeria. Il reparto offensivo degli orobici è decisamente affollato ed i due colombiani sono stati accostati alla Roma nelle scorse ore. José Mourinho avrebbe scelto di puntare tutto sull’ingaggio di Duvan Zapata.

Le caratteristiche fisiche dell’ex Sampdoria lo avvicinano al profilo indicato dallo Special One come priorità per l’attacco della Roma. Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, Duvan Zapata è diventato a tutti gli effetti un esubero per mister Gasperini. L’Atalanta inoltre vorrebbe liberarsi dell’ingaggio pesante del colombiano, e si può chiudere con la Roma a fronte di un’offerta da 6 milioni per il cartellino della punta. I giallorossi, anche in questo caso, preferirebbero chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.