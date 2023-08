Niente sconti a Roma e Inter: doppia cifra per il bomber

Nuovo intreccio di calciomercato che coinvolge Inter e Roma nella caccia al rinforzo offensivo. Nessuno sconto alle due squadre: ecco la richiesta economica per il bomber.

Un nuovo obiettivo in comune in attacco per Roma e Inter ed una nuova puntata di calciomercato estivo che coinvolge i due club. Entrambe le squadre sono a caccia di rinforzi per il settore offensivo e sono tanti i nomi in comune sulla lista dei desideri della Roma e del club nerazzurro. A partire da Alvaro Morata, ora sempre più vicino alla permanenza all’Atletico Madrid, passando per Gianluca Scamacca – finito invece all’Atalanta di Gasperini- i due club ora sono sulle tracce di un altro attaccante in Serie A.

Il conto alla rovescia per la ripartenza stagionale in Serie A entra nella fase più calda. Tra dieci giorni la Roma di José Mourinho esordirà in campionato, in casa contro la Salernitana. Il tecnico portoghese attende nuovi rinforzi, con un focus sul ruolo del centravanti dove l’unico interprete di ruolo al momento è Andrea Belotti. Le attenzioni si spostano dunque sulle manovre di Tiago Pinto, che starebbe cercando di piazzare due colpi in entrata per il pacchetto offensivo dei giallorossi. Oltre a seguire la pista Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos, il portoghese monitora profili più esperti, con esperienza in Serie A.

Inter e Roma avvisate, niente sconti per Arnautovic: la posizione del Bologna

Sono due le piste che vedono la Roma sulle tracce del bomber modello ‘usato sicuro’ nel campionato italiano. Da un lato il colombiano Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta, dall’altro il centravanti austriaco Marko Arnautovic, numero 9 del Bologna. Al contrario dei bergamaschi, il club rossoblù non ha alcuna intenzione di concedere sconti a Roma ed Inter, come sottolinea Calciomercato.it

La richiesta economica dei felsinei rimane alta, l’operazione potrebbe decollare solo in caso di offerte da doppia cifra. Difficile immaginare che Roma e Inter si siedano al tavolo del Bologna con un’offerta superiore ai 10 milioni di euro per il centravanti classe ’89. Gli emiliani alzano il muro intorno al proprio terminale offensivo, i due club potrebbero presto virare su altri profili entro la fine del mese di agosto.