Accordo col Campione del Mondo e comunicazione ufficiale: costa un quarto

Calciomercato Roma, si avvicina l’accordo totale con il Campione del Mondo e spunta una nuova comunicazione ufficiale. Prezzo stracciato per la firma in giallorosso: costa un quarto.

La Roma è partita alla volta di Tirana, questa sera ci sarà l’ultima amichevole pre stagionale della squadra di José Mourinho. Nella capitale albanese, teatro della conquista della Conference League nel maggio dello scorso anno, i giallorossi affronteranno il Partizani. Doppia assenza tra i convocati dell’amichevole odierna per la Roma, non sono partiti con il resto della squadra Paulo Dybala e Nemanja Matic.

Per l’attaccante argentino l’assenza è di natura fisica, lo staff sanitario della Roma non vuole correre alcun rischio con la ‘Joya’. Diversa la situazione del calciatore serbo, con il quale la rottura pare insanabile e l’addio già scritto, L’ex Manchester United è sempre più vicino al passaggio in Francia, con il Rennes. Sempre dalla Ligue 1 la Roma avrebbe individuato l’erede di Nemanja Matic, lavorando per piazzare un doppio colpo dal PSG. In particolare, in previsione della partenza a sorpresa del mediano serbo, i giallorossi avrebbero individuato in Leandro Paredes l’erede designato sulla linea di centrocampo della Roma.

Calciomercato Roma, vicino l’accordo con Paredes: operazione da 5 milioni

I buoni rapporti tra le due società, certificati lo scorso anno dall’operazione Wijnaldum, possono portare due rinforzi a centrocampo per José Mourinho. Oltre al profilo di Renato Sanches, accostato da diverse settimane alla Roma e slegato dal futuro di Matic, per l’eredità del mediano serbo la Roma avrebbe scelto Leandro Paredes. L’ex giallorosso è reduce da una stagione in prestito alla Juventus.

Il PSG non ha convocato i due centrocampisti nel radar della Roma. In occasione della sfida con il Lorient i parigini hanno ufficializzato l’assenza dei due calciatori dall’elenco squadra. Inoltre, come evidenzia su Twitter il cronista Matteo Moretto, l’accordo tra Roma e Paredes è sempre più vicino. A fargli eco sul socia network è il giornalista Santi Aouna che sottolinea i costi dell’operazione: 5 milioni di euro. Un quarto del valore che la Juventus avrebbe dovuto pagare per il riscatto del Campione del Mondo argentino.