Bomber Roma in Serie A: ritorno a sorpresa

Calciomercato Roma, il tempo stringe per Tiago Pinto nel casting per il nuovo centravanti. Tra le tante piste accostate ai giallorossi spunta un ritorno di fiamma a sorpresa.

L’esordio stagionale della Roma è dietro l’angolo, i giallorossi tra 8 giorni torneranno a giocare allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Ai nastri di partenza la squadra di José Mourinho si presenta con diverse tessere mancanti nel mosaico della rosa giallorossa. In particolare è il settore offensivo a preoccupare i tifosi romanisti. E spunta una pista alternativa per Tiago Pinto, con il ritorno a sorpresa dalla Serie A.

Marcos Leonardo, con la complicata trattativa col Santos che va avanti e Duvan Zapata, in uscita dalla squadra bergamasca. Oltre al colombiano spunta una vecchia conoscenza dei giallorossi in Serie a per l’attacco di José Mourinho. La Roma stasera tornerà a giocare a Tirana , per l’ultima amichevole prima dell’esordio stagionale allo stadio Olimpico. Nel frattempo sono numerose le piste accostate alla lista dei desideri di Tiago Pinto in attacco fin qui. Si era partiti dai nomi di Morata e Scamacca, col primo blindato dalle richieste economiche dell’atletico ed il secondo finito all’Atalanta di Gasperini, ora le manovre del portoghese guardano verso altri lidi. I nomi più caldi restano quelli di, con la complicata trattativa col Santos che va avanti e, in uscita dalla squadra bergamasca. Oltre al colombiano spunta una vecchia conoscenza dei giallorossi in Serie a per

Bomber Roma, alternativa Pinto in Serie A: spunta l’opzione Sanabria

Il casting per il nuovo centravanti è entrato in una fase di stallo da diverse settimane per la Roma. Ora, tra le tante piste accostate ai giallorossi, spuntano anche i primi contatti per un ritorno a sorpresa a Trigoria, fari puntati su Antonio Sanabria, centravanti del Torino.

L’attaccante paraguaiano, classe ’96, è già stato alla Roma nella stagione 2014-15. Solo due presenze per Tony Sanabria in giallorosso, prima di andare a giocare in Liga. Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, anche il profilo del centravanti del Torino è valutato dalla dirigenza giallorossa. Il quotidiano evidenzia come, con le piste Marcos Leonardo e Duvan Zapata ancora in piedi, la Roma starebbe valutando anche il nome dell’attaccante del Torino, autore di 12 reti nella scorsa edizione della Serie A.