Accordo lampo, la Roma ha già chiuso

Calciomercato Roma, Tiago Pinto mette a segno un colpo con l’accordo lampo trovato. Il portoghese si sblocca in entrata, conto alla rovescia per la firma

La sessione di calciomercato estivo per Tiago Pinto ha visto diversi colpi di scena fin qui. A partire dal brutto infortunio occorso a Tammy Abraham, che ha stravolto i piani d’attacco della Roma, per finire con la rottura a sorpresa con Nemanja Matic. Il serbo è stato uno dei senatori del secondo anno a guida José Mourinho in casa giallorossa, totalizzando 50 presenze la scorsa stagione. Ora il suo addio ai giallorossi è dietro l’angolo, con il Rennes pronto ad offrire un nuovo contratto all’ex Manchester United. Parallelamente Tiago Pinto riesce a sbloccarsi in entrata.

La rottura tra la Roma e Nemanja Matic è stata l’ultima puntata a sorpresa della telenovela del calciomercato estivo dei giallorossi. Il centrocampista serbo, tra i trascinatori della squadra giallorossa lo scorso anno, sta per passare al Rennes. La squadra giallorossa ha visto un nuovo colpo di scena sconvolgere i piani di Tiago Pinto, che ora ha già individuato chi raccoglierà l’eredità del centrocampista ex Manchester United. Per blindare la mediana di José Mourinho si è aperto il tavolo con il PSG per il ritorno di Leandro Paredes a Trigoria. Senza dimenticare il canale che porta a guardare a Renato Sanches, tratattiva in piedi da tempo tra i giallorossi ed il club parigino.

Calciomercato Roma, fatta per il ritorno di Paredes in giallorosso: accordo col PSG

Può iniziare il conto alla rovescia per il ritorno ufficiale di Leandro Paredes alla Roma. Il centrocampista argentino è reduce da un anno in prestito con la Juventus, che non lo ha riscattato dal PSG. Ora la nuova firma con la Roma è dietro l’angolo per il Campione del Mondo, pronto ad abbracciare Paulo Dybala e iniziare a lavorare con José Mourinho.

Secondo quanto evidenzia su Twitter il giornalista Matteo Moretto è ”Questione di tempo” per la firma con la Roma del centrocampista argentino. Il cronista evidenzia come la trattativa con il PSG sta per chiudersi con la fumata bianca attesa a centrocampo.