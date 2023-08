Rivoluzione totale Pinto: un diavolo rosso per Mourinho

Calciomercato Roma, Tiago Pinto studia un cambio di rotta radicale nelle manovre in entrata della squadra allenata da José Mourinho. Spunta un diavolo rosso per lo Special One.

La Roma ha archiviato con una vittoria il ciclo di amichevoli estive prima dell’esordio stagionale. La squadra giallorossa, che tra una settimana tornerà allo stadio Olimpico per affrontare la Salernitana, ha vinto ieri sera per 2-1 contro il Partizani Tirana. Ancora in gol Andrea Belotti, che ha timbrato il cartellino in quattro occasioni nelle sfide di preparazione estiva in casa Roma. Su un binario parallelo viaggiano le manovre in entrata di Tiago Pinto, che in attacco potrebbe stravolgere ancora una volta i propri piani.

Meno sette giorni all’esordio stagionale della Roma, per quello che sarà il terzo anno a guida José Mourinho sulla panchina giallorossa. Tra una settimana la Roma tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio Olimpico, per affrontare la Salernitana di Paulo Sousa. La squadra giallorossa si presenta ai nastri di partenza con ancora tante caselle mancanti nella rosa. Ecco perché tante attenzioni vengono catalizzate dalle mosse di Tiago Pinto, che ha il compito di trovare nel più breve tempo possibile nuovi rinforzi da consegnare allo Special One. Dal settore difensivo, passando per la zona nevralgica di campo ma senza dimenticare il pacchetto d’attacco giallorosso, sono ancora tanti i colpi che potrebbero esser messi a segno dal portoghese in queste ultime due settimane di agosto.

Calciomercato Roma, virata totale in attacco per Pinto: spunta Tresor dal Genk

Fari puntati sulle manovre offensive di Tiago Pinto, che potrebbe virare verso nuovi profili nei prossimi giorni. La pista più calda per il nuovo centravanti porta il nome di Duvan Zapata dall’Atalanta, ma non è il solo profilo monitorato dal dirigente portoghese. Spunta un nuovo nome sul taccuino dell’ex Benfica, c’è un diavolo rosso per l’attacco di José Mourinho.

Secondo quanto evidenzia Sacha Tovalieri su Twitter, la Roma sarebbe sulle tracce di Mike Tresor del Genk. Attaccante esterno classe ’99, nel giro della nazionale del Belgio. Il diavolo rosso è seguito da diversi club in giro per il vecchio continente, a partire dalle sirene della Premier League. Su di lui potrebbe piombare anche il Lipsia, in caso di un addio in attacco.