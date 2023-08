Avvocati in sede per Marcos Leonardo, ora è ufficiale

Calciomercato Roma, nuovo ultimatum lanciato a Marcos Leonardo. Il Santos prende posizione e gela la squadra giallorossa, c’è anche la possibilità che si passi per vie legali.

Continua il periodo buio del Santos in Brasile, nelle scorse ore è arrivata la sconfitta per 4-0 in casa del Fortaleza. Non faceva parte dei convocati il giovane attaccante Marcos Leonardo, finito da tempo nei radar della Roma. E dopo il poker subito sono arrivate nuove parole in casa Peixe che coinvolgono direttamente la Roma ed il centravanti classe 2003. Spunta l’ultimatum ufficiale lanciato all’attaccante, con l’annuncio del coordinatore tecnico che gela nuovamente la squadra giallorossa.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Diego Aguirre sulla panchina del Santos. Il Peixe è stato sconfitto per 4-0 dal Fortaleza, rimanendo ancora in zona retrocessione. Tra gli assenti della trasferta dei bianconeri c’era anche Marcos Leonardo, da tempo obiettivo della Roma per il pacchetto offensivo di José Mourinho. Dopo la disfatta del Santos sono arrivate le parole del nuovo coordinatore tecnico del club brasiliano, Alexandre Gallo. Il dirigente gela nuovamente la Roma nella corsa al classe 2003 e lancia un ultimatum ufficiale che coinvolge direttamente l’attaccante verde-oro.

Marcos Leonardo, braccio di ferro Roma-Santos: l’annuncio ufficiale del coordinatore tecnico

Dopo la brutta sconfitta del Santos il dirigente ha parlato del futuro di Marcos Leonardo alla stampa, lanciando un vero e proprio ultimatum al calciatore. Alexandre Gallo non esclude che la vicenda possa passare per le vie legali, e conferma come l’offerta economica della Roma non sia sufficiente al momento.

Alexandre Gallo tuona sul caso Marcos Leonardo: “Parliamo con l’agente e con l’atleta. La nostra posizione è chiara e speriamo di averlo da lunedì in allenamento, e in buone condizioni. Perché se ciò non accade, il Santos prenderà precauzioni. Abbiamo un ufficio legale molto competente.” Il dirigente vuole il pieno reintegro dell’attaccante in rosa, e sull’offerta della Roma: “L’offerta presentata dalla Roma non è sufficiente per il nostro presidente e per il Comitato di gestione. Il ragazzo deve essere in forma e pronto ad aiutarci. Oggi è un giocatore della squadra nazionale brasiliana. So cosa gli passa per la testa. Non vogliamo alcun tipo di contenzioso, vogliamo Marcos Leonardo in campo”.