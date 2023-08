Autogol clamoroso della Roma: due accordi saltati

Calciomercato, la Roma non molla la pista Marcos Leonardo ma il Santos alza il muro contro i giallorossi. L’autogol per Tiago Pinto ha del clamoroso: sono due gli accordi sfumati.

Prosegue la corsa contro il tempo per Tiago Pinto con l’obiettivo di rafforzare l’attacco della Roma. Il dirigente portoghese deve fare i conti con un vero e proprio autogol nelle manovre in entrata, in seguito al blitz fallito nelle scorse ore. Ecco come cambiano gli scenari nella corsa a Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos, per il quale la Roma continua a trattare ad oltranza da ormai diversi giorni. La reazione del club brasiliano vede il doppio accordo sfumato per il dirigente portoghese, ecco tutti i dettagli.

Il casting per il rinforzo offensivo è ancora in una fase di stallo per la Roma di José Mourinho. Questa sera la squadra giallorossa torna a Tirana, dove nel maggio dello scorso anno vinse la Conference League, per l’ultima amichevole estiva prima dell’esordio stagionale. In vista della sfida al Partizani Tirana i giallorossi saranno privi di Paulo Dybala, che sta gestendo la sua condizione fisica e Nemanja Matic, sempre più vicino all’addio direzione Rennes. Dopo aver ceduto ufficialmente Roger Ibanez, la piazza giallorossa attende segnali positivi in entrata, ma Tiago Pinto continua a fare i conti con il muro alzato dal Santos nella trattativa per Marcos Leonardo.

Marcos Leonardo alla Roma, il Santos alza il muro: reazione dopo il blitz per Beltràn

Tiago Pinto ha da tempo l’accordo con il calciatore brasiliano, ma il Santos continua ad alzare il muro. Prima a bloccare la trattativa erano state le modalità di pagamento, poi sono arrivati i tanti annunci ufficiali in casa Peixe volti a blindare il classe 2003. In parallelo Tiago Pinto ha tentato il sorpasso last-minute alla Fiorentina nella corsa a Lucas Beltràn.

Il dirigente portoghese aveva anche trovato l’accordo con l’argentino, ma l’offerta al River Plate della Fiorentina ha fatto la differenza. Ora c’è da registrare anche la reazione del Santos dopo il fallito blitz per Beltràn. Come evidenzia Daniele Trecca su twitter il club brasiliano ora attende un rialzo nell’offerta per Marcos Leonardo, ma dalla Roma non sono arrivati nuovi segnali.