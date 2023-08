Conto alla rovescia Roma: firma fino al 2028

Calciomercato Roma, è partito il conto alla rovescia per la nuova firma con la squadra giallorossa. Fattore Mourinho e non solo, si va verso l’ accordo fino al 2028.

Si sblocca il calciomercato estivo della Roma in entrata. Tra poco sbarcheranno a Roma due nuovi centrocampisti per José Mourinho. Leandro Paredes e Renato Sanches arrivano in giallorosso dal PSG, andando di fatto a sistemare numericamente il centrocampo giallorosso. In attesa di nuovi rinforzi per il pacchetto offensivo parte il conto alla rovescia per una nuova firma nel settore nevralgico di gioco della squadra giallorossa.

Dopo l’addio a Nemanja Matic la Roma reagisce e piazza il doppio colpo a centrocampo. Stanno per sbarcare nella Capitale due rinforzi dal PSG: Leo Paredes e Renato Sanches. Il doppio innesto completa il gioco delle coppie per il centrocampo giallorosso, che oltre al serbo ha salutato Wijnaldum, Camara e Tahirovic nelle scorse settimane. L’argentino, di ritorno a Roma dopo x anni, può rappresentare l’alternativa in mediana a Bryan Cristante. Mentre il portoghese troverà spazio, condizione fisica permettendo, nel ruolo di mezz’ala. Ruolo in cui lo scorso anno è definitivamente esploso Edoardo Bove.

Bove-Roma, segnali di rinnovo: appuntamento a settembre e accordo fino al 2028

L’ex Primavera giallorosso ha chiuso lo scorso anno in crescendo, con il gol al Bayer Leverkusen come apice stagionale. Ora potrebbe essere lanciato dal primo minuto domenica contro la Salernitana e c’è attesa per il rinnovo contrattuale con la Roma. Il classe 2002 la scorsa stagione ha collezionato 33 presenze e 2 reti in giallorosso.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, c’è assoluta serenità da tutte le parti in vista del futuro del giovane centrocampista. Il procuratore del classe 2002, Diego Tavano, si incontrerà con la dirigenza dopo la fine della sessione di calciomercato estivo. Edoardo Bove, che è in scadenza nel 2025 e guadagna al momento 25o mila euro a stagione, dovrebbe firmare un prolungamento contrattuale fino al 2028. Il calciatore è stato trattenuto a Roma anche grazie alla rotta tracciata da José Mourinho ed ora la firma per il rinnovo triennale sembra dietro l’angolo.