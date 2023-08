Bomber Roma, viaggio a Londra: Mou lo ha già chiamato

Calciomercato Roma, continua la caccia al bomber da consegnare a Mourinho. Il calciatore è volato a Londra e c’è attesa per il via libera definitivo, spunta la chiamata dello Special One

Ferragosto di passione per il calciomercato estivo della Roma. Nelle prossime ore sbarcheranno nella Capitale i due nuovi colpi in entrata per la squadra giallorossa. Dopo aver ceduto Nemanja Matic al Rennes, Tiago Pinto ha chiuso per il pacchetto di centrocampo dal PSG. Oggi arriveranno a Roma i centrocampisti Leandro Paredes e Renato Sanches, tra poche ore lo sbarco poi le visite mediche prima della firma sui nuovi contratti. E la squadra giallorossa prosegue parallelamente la caccia al nuovo bomber: arriva un segnale importante da Londra.

Tiago Pinto batte un doppio colpo per il calciomercato estivo della Roma. Tra poche ore Leandro Paredes e Renato Sanches sbarcheranno insieme nella Capitale, andando a colmare il vuoto a centrocampo aumentato dalla partenza di Nemanja Matic verso il Rennes. Sistemato il pacchetto di centrocampo, restano da piazzare altri tasselli nel mosaico della rosa giallorossa per Tiago Pinto. José Mourinho attende con ansia nuovi segnali per rafforzare l’attacco giallorosso, che al momento ha come unico centravanti di ruolo l’ex Torino, Andrea Belotti. Oltre a continuare ad oltranza la trattativa con il Santos per Marcos Leonardo, la pista più calda porta a Duvan Zapata, in uscita dall’Atalanta.

Calciomercato Roma, Zapata vola a Londra: il messaggio di Mou e l’attesa per la firma

La trattativa per il centravanti colombiano nelle ultime ore ha vissuto una fase di stallo. Roma e Atalanta continuano i contatti per arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta. Nel frattempo lo stesso Duvan Zapata lancia un segnale sul futuro, ieri l’attaccante è stato a Londra ed ha incontrato il suo procuratore, un viaggio che potrebbe aprire al suo trasferimento in giallorosso.

Oltre al nodo della formula resta da convincere l’attaccante classe ’91 della sua centralità nel progetto della Roma. Per questo aspetto si è mosso in prima persona José Mourinho, che lo ha già contattato per garantirgli spazio e continuità in giallorosso. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il colombiano potrebbe convincersi con un prolungamento contrattuale fino al 2026 a tre milioni di euro a stagione.