Blitz Roma per Marcos Leonardo: la richiesta del Santos

Calciomercato Roma, continua il braccio di ferro nella trattativa per Marcos Leonardo. Ecco il verdetto dopo il blitz per la firma in giallorosso: cosa vuole il Santos

Il calciomercato estivo della Roma si sblocca in entrata, a pochi giorni dall’esordio stagionale all’Olimpico. Nelle prossime ore sbarcheranno nella Capitale i due centrocampisti in arrivo dal PSG. I giallorossi si preparano ad accogliere Renato Sanches ed a ritrovare Leandro Paredes a Trigoria, sistemando il pacchetto di centrocampo per mister José Mourinho. Ma le manovre in entrata non finiscono qui, per l’attacco della Roma si continua a trattare ad oltranza con il Santos per Marcos Leonardo. Ecco l’esito dell’ultimo incontro con il Peixe.

La Roma continua a lavorare ad oltranza per regalare Marcos Leonardo all’attacco di José Mourinho. La squadra giallorossa debutterà domenica pomeriggio in casa contro la Salernitana, per la prima giornata della nuova Serie A. Mentre l’esordio stagionale si avvicina i giallorossi si sbloccano in entrata, con Tiago Pinto che ha chiuso il doppio colpo a centrocampo con il PSG. Nelle prossime ore sbarcheranno nella Capitale il portoghese Renato Sanches e l’ex giallorosso Leandro Paredes. Il settore nevralgico di gioco è così al completo, dopo l’addio a sorpresa a Nemanja Matic, mentre in attacco lo Special One attende nuovi segnali dal dirigente ex Benfica e non tramonta la pista brasiliana, c’è stato un nuovo incontro con il Santos per Marcos Leonardo in queste ore.

Marcos Leonardo alla Roma, trattativa ad oltranza: il Santos non cambia idea

Continua il braccio di ferro con il Santos per il futuro dell’attaccante classe 2003. Rafaela Pimenta ha raggiunto il Brasile per cercare di sbloccare la firma con la Roma, ma il club verdeoro continua a fare muro sul suo gioiellino. L’attaccante da parte sua ha lanciato diversi segnali che lo avvicinano ai giallorossi, ma la volontà del calciatore si scontra con le richieste del Santos.

L’incontro andato in scena in queste ore è l’ennesima puntata di una trattativa molto delicata. Il Santos ha espresso nuovamente la volontà di un rilancio economico della Roma per sbloccare la firma di Marcos Leonardo. Trattativa ad oltranza e parti che si aggiorneranno nelle prossime ore, come evidenzia su Twitter il giornalista Daniele Trecca nel pomeriggio di oggi si riprenderà a trattare.