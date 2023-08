Calciomercato Roma, doppio testa a testa: Pioli sfida Mourinho

L’allenatore del Milan ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla Roma per quanto riguarda alcuni colpi di questo calciomercato estivo

La Roma alla terza giornata di campionato affronterà il Milan dopo aver giocato con Salernitana ed Hellas Verona. Dopo le due squadre, i rossoneri affronteranno allo Stadio Olimpico Pellegrini e compagni, che cercheranno di conquistare subito tre punti importanti. Le sfide con il club di via Aldo Rossi, però, non si fermano alla Serie A, ma ci sono anche nel calciomercato con Pioli che ha deciso di sfidare ancora i giallorossi.

Già in passato le due società si sono date battaglia per cercare di prendere alcuni giocatori, ma il primo duello è stato vinto dalla Roma. Evan Ndicka, infatti, era nel mirino dei rossoneri a inizio calciomercato e i tentativi per prenderlo ci sono stati da entrambe le parti. Il calciatore ivoriano, però, ha scelto di accettare la proposta del club della Capitale abbracciando il progetto di Mourinho che vuole puntare a migliorare tutti i reparti della rosa.

Ora c’è una nuova sfida con il Milan, che sta cercando di completare gli ultimi acquisti in questa finestra di calciomercato. In queste settimane, i rossoneri hanno effettuato molti colpi aumentando la qualità dell’organico. A fronte della cessione di Tonali sono arrivati tre centrocampisti, due esterni e un attaccante centrale.

Calciomercato Roma, doppio intreccio col Milan: Pioli punta Broja ed Ekitike

Per quest’ultimo ruolo, però, Pioli non è soddisfatto visto che in rosa ci sono solo Olivier Giroud e Noah Okafor. Oltre a loro, Origi non rientra nei piani del tecnico ex Lazio e per questo motivo i rossoneri sono alla ricerca di una nuova punta centrale che possa andare a rinforzare il reparto.

Secondo gazzetta.it, i nomi nella lista sono Armando Broja e Hugo Ekitike. Il primo del Chelsea è in uscita dal club e interessa anche a Tiago Pinto, così come il secondo che non ha spazio nel Paris Saint-Germain. il Milan organizza di prenderli e la Roma rimane alla finestra nonostante l’arrivo molto probabile di Duvan Zapata.